Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili yeni karar

Erdoğan’ın diploması için yapılan suç duyurusuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı kovuşturmaya yer yoktur kararını verdi.



Türkiye Noterler Birliği, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmak için sunduğu diplomasının fotokopisini, aslını görmeden aslı gibidir şeklinde onaylayan noter yetkili kâtibi Emine Seven hakkında soruşturma açmayan İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün’e uyarma cezası verilmesine karşı Halkın Kurtuluş Partisi’nin başvurusuna karşılık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.





OdaTv’den Hüreyra Oflaz’ın haberine göre, karara gerekçe olarak da Erdoğan’ın diploması ile ilgili daha önce yapılan suç duyurularının takipsizlikle sonuçlandığı ve itirazların reddedildiği, yeni bir delil olmadığı gösterildi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı sonrası HKP, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Savcılarına yönelik konuşmasını hatırlatarak itirazda bulundu. Yapılan itirazda Türkiye Noterler Birliği’nin kararının önemli bir delil olduğunu ve bu yeni delile dayanılarak şüpheliler hakkında iddianame hazırlanarak cezalandırılmasını talep etti.





“DİPLOMANIN SAHTELİĞİNİ KANITLAMAK İÇİN DE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”





HKP tarafından yapılan açıklamada, “Emperyalist yedi düveli ve yerli işbirlikçilerini yenerek kurduğumuz Cumhuriyetimizin 96. Yıldönümünü kutladığımız şu günlerde ne yazık ki ‘Cumhuriyet Savcıları’ ve yargı mensupları bu bilinçle davranmıyor ve Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanlıklarını defalarca gösteren siyasi iktidarı aklıyor. Bu itirazımıza karşı Cumhuriyetin gerçek hukukçuları cesaret edip kabul kararı verebilir mi bilinmez ama biz bu ülkenin en halk sever, en yurtsever, en cesaretli Partisi olarak bütün haksızlıkların, hukuksuzlukların, vatan hainliklerinin, insan, hayvan, doğa düşmanlıklarının peşindeyiz. Diplomanın sahteliğini kanıtlamak için de mücadele etmeye devam edeceğiz!” ifadelerine yer verildi.