Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın doğal gaz hamlesine cevap verdi: 'Çok panik' /21 Nisan 2023 01:05

Erdoğan'ın doğal gaz hamlesine cevap verdi: 'Çok panik'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi seçim öncesi peş peşe vaatlerde bulunan Erdoğan'a, seslendi. Erdoğan'ın bu konudaki çabalarını 'panik' olarak yorumlayan Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'doğalgaz müjdesi'ne sosyal medyadan yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz.

Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın."
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