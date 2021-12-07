Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın ekonomideki ‘yol haritası’: Yeni swaplar, özelleştirmeler! /07 Aralık 2021 11:54

Erdoğan'ın ekonomideki ‘yol haritası’: Yeni swaplar, özelleştirmeler!

Ekonomik kriz sebebiyle yoksullaşma her geçen gün boyut atlarken muhalefet erken seçim taleplerini yineliyor. Hürriyet’in Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın yazısına göre iktidar ekonomide yeni swap anlaşmaları ve özelleştirmelere dayalı bir yol haritası izleyecek.

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Yandaş Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Hande Fırat, iktidarın seçim ve ekonomiye dair ‘yol haritası’nı yazdı. Fırat’ın yazısına göre erken seçime ‘ekonomik durum’ nedeniyle karşı olan iktidar yeni swap anlaşmaları ve özelleştirmeler yapacak.

Bugünkü, “Ekonomi ve seçim takvimi” başlıklı yazısında, “Ekonomideki mevcut durum ve gidişat, seçim takvimi ile de doğrudan ilgili” diyen Fırat, “İktidar erken seçime ‘ekonomi’ nedeniyle karşı” ifadelerini kullandı.

“İktidara göre, uygulanmakta olan politika ve atılacak adımların verilerin, vatandaşların cebine, günlük hayata yansımasının zaman alacağını” söyleyen Fırat, uygulanması planlanan yol haritasına dair şu iddialarda bulundu:

“İhracata dayalı büyüme politikası takip edilirken, atılacak diğer adımlar konusunda hükümet içinde çalışmalar sürüyor. Bazı başlıklar şimdiden belirlendi. Bunları yine madde madde sıralayacak olursak:

Swap anlaşmalarının sayısı artırılacak. Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile swap anlaşmasının ön koşulu olan teknik işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde BAE ile swap anlaşmasının yapılması hedefleniyor. Başka ülkelerde de görüşmeler sürüyor. 3 yeni swap anlaşmasının yapılmasının ise sürpriz olmayacağı belirtiliyor. Burada özellikle Körfez ülkelerine ağırlık verileceğinin de altını çizelim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Katar’a doğru yola çıkarken yaptığı açıklamada Körfez ülkeleri ile ilişkilerin güçlendirileceği mesajını verdi.

Süreçte işletme hakkı devirleri yenilenecek. Limanlar başta olmak üzere birçok alanda özelleştirmeler, belli bir süre için işletme hakkı devri yöntemiyle yapılıyor. Bu modelde süre sona erdiğinde, işletmenin yönetimi tekrar kamuya geçiyor. Bu işletmeler için tekrar ihale açılması, böylece piyasanın hareketlendirilmesi ve kamunun da gelir elde etmesi planlanıyor.

Özelleştirmelerde halka arzlar ön plana çıkarılacak. Bu başlıkta da hali hazırda hisselerinin yüzde 15’i halka arz edilmiş olan Telekom’un konuşulduğunu söyleyebilirim. Telekom’a yabancı ülkelerden talep geldiği ancak böyle bir satışın düşünülmediği belirtiliyor.”

Fırat, iktidarın planına dair bu ayrıntıları verdikten sonra, “2022 Yılı eylül ayına kadar peş peşe atılacak adımlar ve önlemlerle verilerde düzelme bekleyen iktidar, bunun vatandaşın cebine yansımasının ardından seçime gidilebileceğini düşünüyor. Bu nedenle de kaynaklar 2023 seçiminin zamanında yapılacağının altını çiziyor” ifadelerini de kullandı.

SWAP NEDİR?

Swap, yani bir diğer adıyla takas; iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen isimdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanıyor. Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için bir araç olarak ortaya çıkıyor.
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