Erdoğan'ın elektrik faturası kaç lira?

Elektriğe gelen zamları protesto etmek için 3 aydır borcunu ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi.







Muhalefet partisinin lideri Kılıçdaroğlu’nun 3 aylık elektrik faturasının 1030 TL’lik borç yüzünden kesildiği belirtilirken, bin 100 odalı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda oturan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faturası merak konusu oldu. Milletin vergileriyle yapılan Saray’ın faturaları ile ilgili milletvekillerinin soruları yanıtsız bırakılırken, geçen yıl sarayın elektrik masrafı 21 milyon lira olarak hesaplanmıştı.





GEÇEN YILKİ FATURA 21 MİLYON LİRA

Saray’ın elektrik faturası ile ilgili geçen yıl açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, uzmanların hesaplamalarına göre günlük ortalama 60 bin lira olmak üzere sarayın elektrik faturasının yıllık 21 milyon 600 bin liraya ulaştığını öne sürmüştü. Bu tutarın yüzlerce ilçenin elektrik masrafına eşit olduğunu belirten Tekin, sarayın elektrik faturasının milletin sırtına kambur olduğunu iddia etmişti.





Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın 18.12.2014 ve 21.01.2015 tarihleri arasındaki 1 aylık elektrik faturası 1 milyon 140 bin 567 TL.







SARAY FATURA MİKTARINI GİZLİYOR

Elektriğe yeni yılla birlikte yüzde 127 zam geldi. Bu zamla birlikte sarayın yıllık elektrik masrafının da 50 milyon lirayı aşması bekleniyor. Sarayın elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in, TBMM’ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanmak üzere sunduğu soru önergesi ise yanıtsız kaldı.





ERDOĞAN’IN KULLANDIĞI DİĞER SARAYLARIN FATURASINI DA HALK ÖDÜYOR

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bin 100 odalı Cumhurbaşkanlığı’nın yanı sıra kullandığı Cumhurbaşkanlığı Kısıklı Konutu, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Sarayı Çalışma Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Yıldız Sarayı Çalışma Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Beylerbeyi Sarayı Çalışma Ofisi, Huber Köşkü, Florya Köşkü, Aynalıkavak Kasrı, Beykoz Kasrı’nın elektrik faturasını da halk ödüyor. Bu sarayların da toplam elektrik faturasının ne olduğu ise bilinmiyor.



