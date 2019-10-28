Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın emeklilik yaşı gündem oldu /28 Ekim 2019 22:32

Erdoğan'ın emeklilik yaşı gündem oldu

EYT'li bir vatandaşın emeklilikle ilgili sorusuna “40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur?" şeklinde cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 46 yaşında emekli olmuş olması sosyal medyada gündem maddeleri arasına girdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz gün bir yurttaşın kendisine yönelttiği EYT sorusuna verdiği cevabın ardından EYT mağdurlarının #Erdoğan46YaşındaEmekliOldu başlığı ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün bir yurttaşın kendisine yönelttiği, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme çıkıp çıkmayacağına ilişkin soruya “40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur?” ifadeleriyle yanıt vermişti.

Erdoğan’ın bu yanıtının ardından EYT mağdurları, #Erdoğan46YaşındaEmekliOldu başlığı ile yapılan paylaşımlarda Erdoğan'ın 46 yaşında emekli olduğunu hatırlattı.

50 binden fazla paylaşım yapılan başlık kısa sürede Twitter’in de gündemine oturdu.
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