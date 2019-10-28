Erdoğan'ın emeklilik yaşı gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz gün bir yurttaşın kendisine yönelttiği EYT sorusuna verdiği cevabın ardından EYT mağdurlarının #Erdoğan46YaşındaEmekliOldu başlığı ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün bir yurttaşın kendisine yönelttiği, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme çıkıp çıkmayacağına ilişkin soruya “40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur?” ifadeleriyle yanıt vermişti.





Erdoğan’ın bu yanıtının ardından EYT mağdurları, #Erdoğan46YaşındaEmekliOldu başlığı ile yapılan paylaşımlarda Erdoğan'ın 46 yaşında emekli olduğunu hatırlattı.





50 binden fazla paylaşım yapılan başlık kısa sürede Twitter’in de gündemine oturdu.