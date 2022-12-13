Erdoğan'ın erteleme kararına rağmen Birleşik Metal-İş, greve hazırlanıyor





Birleşik Metal-İş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ertelemesine rağmen greve gideceklerini açıkladı.





Sendikadan yapılan açıklanada, "Cumhurbaşkanı yine tercihini sermayeden yana kullandı. Kocaeli'deki Bekaert işçisinin grevini yasakladı. İşçiler bu hukuksuz grev yasağını tanımayacak Anayasanın ve uluslararası kabul edilen yasaların kendisine verdiği hakkı kullanarak saat 13.00'de yasal grevini başlatacaktır" denildi.





Resmi gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda Birleşik Metal-İş Sendikası ve Özçelik-İş Sendikası tarafından iki fabrikada alınan grev kararının, "milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi nedeniyle" 60 gün ertelendiği belirtildi.





Kocaeli'nde Bekaert şirketine ait İzmit ilçesindeki fabrikada Birleşik Metal-İş, yine aynı şirkete ait Kartepe ilçesindeki fabrikada ise Özçelik-İş Sendikası tarafından grev planlanıyordu.