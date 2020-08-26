Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın eski danışmanından çarpıcı mesaj /26 Ağustos 2020 15:10

Erdoğan'ın eski danışmanından çarpıcı mesaj

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) bir dönem ülkücülerin kullandığı "Kızıl Elma" sloganı ile çöküşü durdurmaya çalışıyor.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Malazgirt Zaferi’nin 949'uncu yıl dönümü münasebetiyle “Kızıl Elma” marşı hazırladı. 

Marşı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyada paylaştı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Kızıl Elma marşına ilginç bir mesajla cevap verdi.

HAZİN BİR MASALIN İÇİNDEYİZ...

Ünal şahsi Twitter hesabında, “Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, gece gündüz uzun ince yol gittik. Nasıl olduysa Kızılelma’ya geliverdik. Artık hazin bir masalın içindeyiz...” ifadelerini kullandı.
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