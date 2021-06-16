Erdoğan'ın eski danışmanından şok sözler : 'Dinsizin hakkından imansız gelir!'

Akif Beki, bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı."Devleti, başka şiddet organizasyonlarından ayıran fark, keyfi güç kullanamaması, hukukla bağlı olmasıdır" diyen Beki, iktidara teokide bulundu.





Beki'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:





"Dinsizin hakkından imansız gelir hukuku

Devleti, başka şiddet organizasyonlarından ayıran fark, keyfi güç kullanamaması, hukukla bağlı olmasıdır.





Adaletin çöktüğü, güçlünün haklı olduğu, haklının güçlü olamadığı, üstünlerin hukukunun hukukun üstünlüğüne galip geldiği, zayıfın kanun önünde eşit muamele görmediği, kimsesizin ayrıcalıklılara karşı yargı tarafından korunmadığı ve ezilenin hakkını arayamadığı yerlerde orman kanunu geçerlidir: Kimin gücü kime yeterse!





Buna kısaca ‘dinsizin hakkından imansız gelir hukuku’ da diyebiliriz.





Ecdadın, eşkıyaya neden ayrı bir sevgisi ve rağbeti olduğu da bu sözde saklı.





Çünkü eşkıya, kendi öcünü alırken marabanın hakkını da ağadan almış kadar olur.





Sözlükler, ‘dinsizin hakkından imansız gelir’ atasözünü şöyle izah ediyor:





“Kötü ve acımasız bir kişiyi, ancak ondan daha kötü ve daha acımasız bir kişi alt edip dize getirebilir...”





Tabii hukukun olmadığı yerde ortaya çıkan bir ihtiyaçtır, ne mutlu ‘bu ilkel duygular bizden uzak’ diyebilene."