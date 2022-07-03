Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın eski doktorundan dikkat çeken iddia: 'Toparlanmaz artık' dediler /03 Temmuz 2022 15:25

Erdoğan'ın eski doktorundan dikkat çeken iddia: 'Toparlanmaz artık' dediler

Eski AKP'li milletvekili Turhan Çömez, "Erdoğan geçenlerde bir grup eski AKP’li ile görüşerek, işleri nasıl toparlarız diye sormuş" dedi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve 22. Dönem AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Erdoğan'ın bir grup eski AKP'li ile görüştüğünü" ve "İşleri nasıl topalarız?" diye sorduğunu öne sürdü.

Çömez, eski AKP'lilerin ise, "Devlet kurumlarını eskisi gibi çalıştırın. Eski yol arkadaşlarınızın söylediklerine itibar edin" diyerek yanıt verdiğini iddia etti. 

Çömez, eski AKP'lilerin kendisine, "İpin ucu kaçmış, toparlanmaz artık" dediklerini aktardı. 

Paylaşımları şu şekilde:


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