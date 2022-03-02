Erdoğan'ın eski hukukçusu anlattı: Mavi Marmara bir kurguydu

Erdoğan halka farklı izlenim verse de İsrail’le ilişkilerin hiçbir zaman kötü olmadığını belirten Özgenç, “Mavi Marmara” olayı, marjinal grupların enerjisini tüketmek için kurgulanmış bir olaydı” dedi.







MİLLETE BAŞKA, İSRAİL’E BAŞKA BİR YÜZ





İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog’un Erdoğan’ın ısrarlı talepleri sonrasında yapacağı Türkiye ziyareti öncesinde, Prof. Dr. İzzet Özgenç, twitter hesabından dikkat çeken bir mesaj yayınladı. Özgenç mesajında “Görünen, halka verilen izlenim farklı olsa da Türkiye’nin İsrail’le olan ilişkileri hiçbir zaman kötü olmamıştır” diyerek, Erdoğan’ın İsrail’e başka, Türkiye’de halka başka konuşarak iki yüzlü bir politika izlediğini açıkladı. Mavi Marmara olayı ve Gazze’ye yönelik operasyonlardan sonra bile Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın “gemicik”leri İsrail’le ticarete devam etmişti.



MAVİ MARMARA OLAYI KURGULANMIŞ BİR OLAYDI





Özgenç, Türkiye vatandandaşı 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara olayı hakkında da çarpıcı bir tespit yaptı: “Çok sayıda insanın ölümü ve yaralanması ile sonuçlanan malum “Mavi Marmara” olayı, marjinal grupların enerjisini tüketmek için kurgulanmış bir olaydı.” Özgenç’in “kurgulanmış” tespiti haklı çıkarır şekilde, Mavi Marmara olayından sonra Gazze’deki insanlık dramlarına ilgi zayıfladı, yardım yapmak zorlaştı. Mavi Marmara olayının diğer mağdurları ise Gazze’liler olmuştu. Erdoğan ise 2014 yılında “Mavi Marmara’ya ben iznimle gitti” derken, 2016’da İHH yetkililerini “Giderken bana mı sordunuz?” diyerek fırçalamıştı.





DAVUTOĞLU, MAVİ MARMARA’YI AÇIKLAMALI





Mavi Marmara olayı sonrası Türkiye ile İsrail arasında imzalanan anlaşma ile öldürme ve yaralama suçlarını işleyen İsrailli askerler sorumluluktan kurtarıldığını belirten Özgenç, “Fakat malum İHH yetkililerinin terörist olarak her an derdest edilme tehlikesi bertaraf edilmemiştir” ifadelerini kullandı. Özgenç, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na da bir çağrı yaptı, “Sayın Davutoğlu’nun bu hususa açıklık getirmesi, beklentimizdir” dedi.