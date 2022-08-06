Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!" /06 Ağustos 2022 10:57

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında Adana'da mitingde yaptığı konuşma sosyal medyada viral oldu. Erdoğan konuşmasında, "Eğer 8 yıl öncesi asgari ücretle aldığın yumurtadan, sütten, peynirden ve ekmekten bugün daha az alıyorsan bize oy verme." ifadelerini kulandı

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2011’de Adana’da düzenlediği mitingde asgari ücretle ilgili konuşması sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Türk lirasının değerini yitirmesi ve başta gıda olmak üzere birçok ürüne gelen zamlar sonrası düşük gelirli vatandaşlar da zor günler geçiyor. Kira, market alışverişi, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyen vatandaş evini geçindirmekte zorlanıyor. Geçinemeyenlerin başında ise asgari ücretliler geliyor. AKP hükumetinin son yaptığı zamlarla asgari ücret net 5 bin 500 TL oldu. Ancak bu artış asgari ücretlinin geçinmesine yetmiyor.

2011’de Adana’da yapılan ve TRT tarafından yayınlanan mitingde konuşan Erdoğan, seçmenlere asgari ücretin alım gücüne vurgu yaparak, “Eğer 8 yıl öncesi asgari ücretle aldığın yumurtadan, sütten, peynirden ve ekmekten bugün daha az alıyorsan bize oy verme.” sözleri sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
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Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

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