Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2011’de Adana’da düzenlediği mitingde asgari ücretle ilgili konuşması sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.







Türk lirasının değerini yitirmesi ve başta gıda olmak üzere birçok ürüne gelen zamlar sonrası düşük gelirli vatandaşlar da zor günler geçiyor. Kira, market alışverişi, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyen vatandaş evini geçindirmekte zorlanıyor. Geçinemeyenlerin başında ise asgari ücretliler geliyor. AKP hükumetinin son yaptığı zamlarla asgari ücret net 5 bin 500 TL oldu. Ancak bu artış asgari ücretlinin geçinmesine yetmiyor.





2011’de Adana’da yapılan ve TRT tarafından yayınlanan mitingde konuşan Erdoğan, seçmenlere asgari ücretin alım gücüne vurgu yaparak, “Eğer 8 yıl öncesi asgari ücretle aldığın yumurtadan, sütten, peynirden ve ekmekten bugün daha az alıyorsan bize oy verme.” sözleri sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.