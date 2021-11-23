Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın eski metin yazarı da isyan etti: Felaketin kıyısındayız /23 Kasım 2021 18:08

Erdoğan'ın eski metin yazarı da isyan etti: Felaketin kıyısındayız

Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, doların rekor kırıp 13 TL'nin üzerine çıkmasının ardından sert sözler kullandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı ve eski milletvekili Aydın Ünal, doların 13 TL’nin üzerine çıkması ve yaşanan döviz krizi üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.”Felaketin kıyısındayız” diyen Ünal, “Danışman, kurul vs gibi dış aktörler derhal devre dışı kalmalı, tüm yetki, inisiyatif, sorumluluk ekonomi bakanına (geri) verilmelidir” dedi.

Aydın Ünal sözlerine şöyle devam etti:

“Merkez Bankası Başkanı derhal değiştirilmeli, gerektiğinde itiraz edebilecek, cesur, dirayetli, bağımsızlığını her şart altında koruyacak bir isim Merkez Bankası Başkanı atanmalıdır.
 
Cumhurbaşkanının ekonomiye ilişkin açıklamaları, Bakan ve yeni Merkez Bankası başkanına danışılarak titizlikle hazırlanmalı, ‘savaş’ gibi kavramlardan uzak, güven veren açıklamalar yapması sağlanmalıdır.

Durumun vehameti ortadadır. Böyle bir dönemde susan herkes sorumludur. Bir şeylerin yanlış gittiğini söylemek yetki, makam, söz sahibi herkesin vazifesidir. Doğruya çağırmak, uyarmak için herkes elini taşın altına koymalıdır.”


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