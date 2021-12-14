Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın eski metin yazarı krizden damatı sorumlu tuttu: Yazıklar olsun /14 Aralık 2021 18:08

Erdoğan'ın eski metin yazarı krizden damatı sorumlu tuttu: Yazıklar olsun

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, ekonomik krizden eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı sorumlu tuttu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve bir dönem en yakınındaki isimlerinden biri olan Aydın Ünal, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ekonomik kriz üzerine açıklama yapan eski AKP milletvekili Ünal, eski Hazine Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı tekrar gündeme getirdi.

Mevcut krizden Albayrak'ı sorumlu tutan Ünal şunları ifade etti: "Emekle, alınteriyle, mücadeleyle güzel bir noktaya gelmiş Türkiye ekonomisi bir damat ve çevresindeki kifayetsiz güruhun ihtirası uğruna mahvoldu. Tahribat sadece ekonomide değil. Asırlar boyunca fedakâr yüreklerin büyüttüğü dava, hareket, umut da ağır yara aldı. Yazıklar olsun!" 

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