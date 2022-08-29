Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı /29 Ağustos 2022 10:34

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, suç örgütü lideri Sedat Peker’in SPK’deki yolsuzluk iddialarını TELE1’de Zeynel Lüle’nin sunduğu Gündem Özel programında değerlendirdi. Peker’in anlattıklarının kendisine daha önce yaşadığı bir olayı hatırlatan eski AKP’li Çömez şunları söyledi:

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

“Ankara’da bir iş adamı bana geldi ve ‘Bir yatırım yapacağım ancak Maliye Bakanlığı benden rüşvet istiyor’ dedi. Bana anlattıklarını yazılı bir şekilde verdi. Bunu aldım zamanın Başbakan yardımcısı Abdullah Gül'e verdim. ‘Bunun gereğini yap’ dedim.

ABDULLAH GÜL, MEKTUBU MUHATABINA ULAŞTIRMIŞ

2 gün sonra bu rüşvetin muhatabı olan Bakan aradı ‘Acil konuşmamız lazım beni neden şikayet ettin’ dedi. ‘Neden şikayet etmeyeceğim gırtlağına kadar yolsuzluğa bulaşmışsın’ dedim.  ‘Verdiğin mektubu Abdullah Gül bana ulaştırdı’ dedi. Şaşırdım rüşvet ihbarını Başbakan Yardımcısı iddiaların muhatabına ulaştırmış.

Bu sefer çağırdım iş adamını ‘Bana Başbakan’a hitaben yaşadıklarını anlatan bir mektup yaz’ dedim. Yazdı. Aldım Başbakan’a götürdüm. Başbakanlık bir duvar hiç bir ilgi yok. O dönemlerde de Başbakan’ın mitinglerde verdiği bir beyanat var. ‘Yolsuzluğun damarına girdik’ diyor. İktidara da böyle geldi ya AKP. Fakat bu kadar net bir rüşvet iddiasını kendim ulaştırdım. Ama karşılaştığım manzara duvar.”

“ERGENEKON DA KARŞIMA ÇIKTI”

Yolsuzlukla ilgili hiçbir işlemin yapılmadığını söyleyen Çömez, “Bu belgeler Ergenekon dosyasında karşıma çıktı. Bu belgeler, devleti ve hükümeti yıkmaya yönelik belge olarak karşıma çıktı” dedi.
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Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

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