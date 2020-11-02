Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın eski şoförü 'Yeliz' kod adlı AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı, sanatçı Türkan Şoray'ı hedef aldı! /02 Kasım 2020 12:48

Erdoğan'ın eski şoförü 'Yeliz' kod adlı AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı, sanatçı Türkan Şoray'ı hedef aldı!

Erdoğan'ın eski şoförü 'Yeliz' kod adlı AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı, Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu belirten ve "Alın teri için yola çıkan herkesin yanındayım" diyen sanatçı Türkan Şoray'ı hedef aldı. Çamlı, Şoray hakkında "Tantanacı medya sahnesinin son artisti" dedi!

SHABER3.COM

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Alın teri için yola çıkan herkesin yanındayım" diyen sanatçı Türkan Şoray'ı hedef aldı.


Çamlı, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkan Şoray'ın sözlerinin yer aldığı haber görsellerine yer vererek, "Çamuriyetçi, HDPKK'cı, Amerikancı, İsrailci, Emperyalist işbirlikçisi, tantanacı medya sahnesinin son artisti Türkan Şoray" ifadelerini kullandı.


TÜRKAN ŞORAY NE SÖYLEMİŞTİ?

Türkan Şoray, Sözcü gazetesinden Yüksel Şengül'ün "Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusuna "İşsizlik" yanıtını vermişti.

"Birinci sıraya işsizliği koyarım. Korona olayından sonra daha da büyük bir sorun olacak diye endişeleniyorum," diyen Şoray, "Özellikle gençlerin büyük bir enerjisi var. Maalesef okumuş, üniversite bitirmiş veya okuyamamış, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz iş arıyor. Gençlerin, özellikle geçim derdinde olan insanların derdi beni çok mutsuz ediyor. İstatistiklere baktığımızda ürkütücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Yıllarca yemeyip içmeyip evlatlarını okutan, onların meslek sahibi olması için çırpınan ailelerin hüznünü ve hayal kırıklıklarını yüreğimde hissediyorum. Gençlerin önü açılmalı. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bu ülkeyi aydınlığa götürecek olanlar… Umutsuzlukları umuda çevrilmeli diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Şoray, şunları söylemişti: Tarım işçileri, maden işçileri, fabrika işçileri haklarını alamamaktan dolayı isyan içindeler… Soma işçileriyle ilk günden beri çok ilgiliyim ve kalbim onlarla çarpıyor. Maden işçileri, tarım işçileri, işçiler, emekçiler… Alın teri için yola çıkan herkesin yanındayım. Herkes emeğinin karşılığını mutlaka almalı. Ancak o zaman hep beraber yüzümüz güler."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın eski şoförü 'Yeliz' kod adlı AKP'li Ahmet... Sonraki Haber >>

'Lütfen şu 6.6’yı artık silin'

'Lütfen şu 6.6’yı artık silin'

Almanya’da ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı

Almanya’da ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı

Kâbe'de saldırı şoku!

Kâbe'de saldırı şoku!

Depremin sesi

Depremin sesi

Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne

Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne

Prof. Görür: Kırılmayan faya stres transfer edilmiş olabilir

Prof. Görür: Kırılmayan faya stres transfer edilmiş olabilir

"Depremde fakirler ölür, hiçbir ünlünün enkazdan çıkarıldığını duymayacaksınız"

En net görüntü... Saniyeler süren şiddetli sarsıntı

En net görüntü... Saniyeler süren şiddetli sarsıntı

Bina böyle yıkıldı

Bina böyle yıkıldı

Seferihisar'da küçük çaplı tsunami!

Seferihisar'da küçük çaplı tsunami!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:11:35