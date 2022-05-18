Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın evinin önünde silahlar patladı /18 Mayıs 2022 08:25

Erdoğan'ın evinin önünde silahlar patladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine bir kişi iddiaya göre “Ben Mesihim” diyerek girmek istedi. Polislerin engellemesi üzerine silahını çeken kişi, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Üsküdar Kısıklı’daki evinin önünde ilginç bir olay yaşandığı öğrenildi.

Odatv’nin haberine göre olay dün sabaha karşı 03.10 sıralarında gerçekleşti. Erdoğan’ın Kısıklı’daki evinin önünde hareketlilik bir kişinin eve yaklaşmasıyla başladı. İddiaya göre kendisini “Mesih” olarak tanıtan İbrahim Karakoyun isimli vatandaş, “Cumhurbaşkanı ile görüşmek istediğini” söyledi.



“ATEŞ ETTİ, SİLAHINI BIRAKMAYINCA VURULDU”

Habere göre, terörle mücadeleye bağlı ekipler ise şüpheli İbrahim Karakoyun’un üstünü aramak isteyince Karakoyun silahını geriye çekip kontrolsüz şekilde üç el ateş etti. Bu sırada polisler önce havaya ateş açtı, daha sonra da silahını bırakmayan İbrahim Karakoyun’u sağ bacağından  vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay yerine çağrılan ambulansın ardından Karakoyun hastaneye kaldırılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
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