Erdoğan'ın Fahrettin Altun hakkında bildikleri yalan mı?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyadaki iddialar üzerine Saray'dan yanıt niteliğinde bir video geldi.







Cumhuriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından "Düşmana korku, dosta güven" notuyla paylaştığı sözkonusu video tartışma konusu oldu.





Sosyal medyada birçok kullanıcı, "videonun Erdoğan'ı güçsüz gösterdiği" yorumunda bulundu.







Videoya ilişkin paylaşımda bulunan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise "Ya iletişim ve halkla ilişkiler konusunda şimdiye kadar bilinenler yalan ya da Erdoğan’ın Altun hakkında bildikleri…" derken, "Bu görüntüler kimi korkutur acaba?" diye sordu.







