Erdoğan'ın faiz faturası artıyor: KKM'ye 155 milyar

Merkez Bankası yetkililerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamadığı Kur Korumalı Mevduat hesabının Merkez Bankası'na yükünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yüzdeli hesap vererek açıkladı. Oktay'ın verdiği bilgilere göre bankada parası olanlara halkın bütçesi ile Merkez Bankası kaynaklarından aktarılan kaynak 155 milyar lirayı buluyor.







Kur garantisinin Merkez'e yükünün daha az olduğunu belirten Oktay, eylül itibarıyla bütçeden kur garantisi için ödenen paranın 84.9 milyar TL, Merkez Bankası'na gelen yükün de bunun yaklaşık yüzde 75'i olduğunu söyledi. Oktay'ın verdiği bilgiler üzerinden hesap yapıldığını Merkez Bankası'nın kur garantisi için mevduat sahiplerine Eylül itibarıyla yaklaşık 63.7 milyar lira ödediği hesaplanıyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri 10 Ekim itibariyle 88.4 milyar lira para ödediklerini açıklamışlardı. Bu hesap dikkate alındığında Merkez'in ödemesi 66.3 milyar liraya çıkıyor. Bu veriler Maliye ve Merkez'in yaptığı toplam ödemenin 155 milyar liraya yaklaştığını ortaya koyuyor.



