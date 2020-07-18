Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Sivas'ın Hafik ilçesinin Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu’nun Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını yırtarken çekilen güvenlik kamerası görüntüleri medyaya servis edildi.







"Büyük Sivas Haber" isimli haber sitesinde yayımlanan habere göre Sivas Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu’nun sekretaryasına Erdoğan’ın fotoğrafının olduğu ajanda gönderildi.





Güvenlik kamerası görüntülerinde Çuhadaroğlu’nun sekreteri ile kısa bir konuşma yaptığı ve akabinde Erdoğan’ın fotoğrafını yırttığı görülüyor.





GÖRÜNTÜLERİ KİM SIZDIRDI?





Başkan Çuhadaroğlu'nun görüntüleri sızdıran belediye çalışanları hakkında soruşturma başlattığı iddia edildi.



