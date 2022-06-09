Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri

Güven, Kişisel YouTube kanalındaki videonun açıklamalar bölümünde şu detayları paylaştı:





Türk futbolunda dönen dolaplar, şikeli maçlar, bahis baronları, Erdoğan'ın futbol baronu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i istifaya götüren kumpasa ait tüm detaylar bu videoda.

Ali Koç'un isyanının sebebi ne, Ali Koç neden Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanı olmasını istemiyor? Mehmet Büyükekşi'nin karıştığı şike olayı üç futbolcusunun oynadığı bahisle ifşa olunca Gaziantep FK'da olayı nasıl örttü? Şikeci bir başkan neden futbol federasyonu başkanı yapılmak isteniyor?Göksel Gümüşdağ, Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın futbol dünyasındaki rolleri ne, Beylerbeyindeki paralel federasyon ofisinde nelere karar veriliyor?Yıldırım Demirören neden futbol üzerinde çok etkili, Erdoğan'la bahis piyasasında çevirdikleri dolaplar neler? Yıldırım Demirören neden Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanı olmasını istiyor?Türk futbolu nasıl bahis futboluna dönüştürülüyor ve halk nasıl, kimler tarafından yolunacak?Tüm detaylar bu videoda...