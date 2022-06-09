Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri /09 Haziran 2022 00:30

Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri

Gazeteci Cevheri Güven, bu kez de Erdoğan'ın Fotbol baronunu ve yasa dışı kumar ve bahis organizasonuna ışık tuttu.

Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri

Güven, Kişisel YouTube kanalındaki videonun açıklamalar bölümünde şu detayları paylaştı:

Türk futbolunda dönen dolaplar, şikeli maçlar, bahis baronları, Erdoğan'ın futbol baronu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i istifaya götüren kumpasa ait tüm detaylar bu videoda.

Ali Koç'un isyanının sebebi ne, Ali Koç neden Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanı olmasını istemiyor? Mehmet Büyükekşi'nin karıştığı şike olayı üç futbolcusunun oynadığı bahisle ifşa olunca Gaziantep FK'da olayı nasıl örttü?  Şikeci bir başkan neden futbol federasyonu başkanı yapılmak isteniyor?

Göksel Gümüşdağ, Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın futbol dünyasındaki rolleri ne, Beylerbeyindeki paralel federasyon ofisinde nelere karar veriliyor?

Yıldırım Demirören neden futbol üzerinde çok etkili, Erdoğan'la bahis piyasasında çevirdikleri dolaplar neler? Yıldırım Demirören neden Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanı olmasını istiyor?

Türk futbolu nasıl bahis futboluna dönüştürülüyor ve halk nasıl, kimler tarafından yolunacak?

Tüm detaylar bu videoda...
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri

Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:29:45