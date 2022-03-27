Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 'gecelik şifa dörtlüsü'ne fiyat tepkisi: 405 TL /27 Mart 2022 14:09

Erdoğan'ın 'gecelik şifa dörtlüsü'ne fiyat tepkisi: 405 TL

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği "beslenme tavsiyesi" CHP'li Tuncay Özkan'ın tepkisini çekti. Erdoğan'ın tavsiyesinin maliyetini hesaplayan Özkan, "Parayı nereden bulacaklarını söylersen şifa olur belki!" diye yazdı.

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Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beslenme tavsiyelerini sıraladı. Akşamları manda yoğurduna hurma, kestane balı, yulaf ezmesi karıştırarak yediğini, bu karışımın şifalı olduğunu söyleyerek salondakilere de bunu uygulamalarını tavsiye eden Erdoğan, "Bu dörtlüyü yer yatarım" dedi.

Tepkisini, Erdoğan'ın sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak gösteren Özkan tek tek maliyet hesabı yaptı. Tuncay'ın hesabına göre 1 kg çömlekte manta yoğurdu 78 TL, 460 gr kestane balı 180 TL, 350 gr yulaf ezmesi 27 TL ve Medine hurmasının kilosu 120 lira. 

 Özkan, Erdoğan'ın tavsiyesinin maliyetinin 405 TL olduğunu belirtti. "Yiyecek ekmek almak için uzun kuyruklarda bekleyen halka Erdoğan'ın gecelik şifa tavsiyelerinin fiyatı 405 TL!" ifadesini kullanan Özkan, "Parayı nereden bulacaklarını söylersen şifa olur belki!" diye yazdı.
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