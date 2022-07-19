Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın "sürtük" demesi AKP-MHP'lileri de üzdü /19 Temmuz 2022 08:59

Erdoğan'ın "sürtük" demesi AKP-MHP'lileri de üzdü

Metropoll Araştırma, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemcileri için kullandığı "sürtük" ifadesini halka sordu. Halkın yüzde 83'ü "sürtük" demenin hakaret olduğunu söylerken, yüzde 76,8'i bunu doğru bulmadığını söyledi.

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Metropoll Araştırma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi eylemlerine katılanlar için kullandığı ve kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul eden "sürtük" ifadesini anketlerine taşıdı. Halka, "Birisine 'sürtük' demek hakaret midir?" diye soruldu. 

Haziran ayında yapılan ankette halkın yüzde 83 hakaret olduğunu savunurken, yüzde 13,8'i hakaret olmadığını savundu. 

Ankette ayrıca; Erdoğan'ın Gezi eylemlerine katılan vatandaşlara sürtük demesi hakkında ne düşündükleri de soruldu.Halkın yüzde 76,8'ı bunu doğru bulmadığını, yüzde 18,2'si doğru bulduğunu söyledi. 

Parti tabanına bakıldığında AKP seçmeninin yüzde 51,8'i Erdoğan'ın bu sözü kullanmasının doğru olmadığını ifade etti.

28 yapılan anket 2 bin 123 kişinin katılımıyla bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle yapılırken, hata yapı +/-2,08 olarak açıklandı.



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