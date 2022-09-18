Erdoğan'ın Gezi palavralarından biri daha yeniden gündemde: Konu Loder(ler)..





HKP avukatları Erdoğan’ın bu açıklamasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) dilekçeyle başvuruda bulundu. HKP avukatları tarafından 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde İBB’ye verilen dilekçede şu sorular soruldu:

“AKP’NİN GEZİ DİRENİŞİNE OLAN KİNLERİ BİTMİYOR”

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Nisan tarihinde “Milli İrade Platformu”nun düzenlediği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, “Dolmabahçe Camisi’nde, hatırlayın o geceyi. Bira kutularıyla caminin içinde oturan müptezeller, loderler vasıtasıyla camiden ta buradaki makamımıza kadar kanallar açmak suretiyle geldiler, sonra da Gezicilerle beraber Taksim Meydanı’na yürüdüler! Ve onları özgürlükçü olarak savundular” ifadelerini kullanmıştı.“1-Recep Tayyip Erdoğan’ın iddia ettiği gibi Gezi Direnişi sırasında Dolmabahçe Camisi’nden Dolmabahçe Sarayı’na giden bir kanallar açılmış mıdır, açılması mümkün müdür?2- Dolmabahçe Camisi ve Dolmabahçe Sarayı arası mesafe ne kadardır ve kanallar kazılması ne kadar zaman alır?3- Eğer bu iddia doğru ise bu kanallar şu an ne durumdadır?”İBB’ye yapılan başvurunun ardından HKP MYK Üyesi Av. Pınar Akbina açıklama yaptı.Akbina, şu ifadelere yer verdi:“Değerli Halkımız; Gezi Direnişi'nin üstünden tam 9 yıl geçti ama AKP’giller’in Gezi Direnişine olan kinleri, öfkeleri bitmek bilmiyor. Her ağızlarını açtıklarında yeni yalanlarla halkımızı kandırmaya çalışıyorlar. Bildiğiniz gibi Gezi Direnişi sürecinde ve daha sonra, Bahçelievler Eski Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini üzerine deri eldivenli, üzeri çıplak kişiler tarafından saldırı yapıldığını ve üzerine idrar yaptıklarını iddia etmişti. Bu iddia daha sonra bizzat emniyet tarafından, o bölgedeki bütün insanların ifadeleri alınarak, görüntüler incelenerek yalanlanmıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Camide içki içtiler’ demişti. Ancak Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii’nin İmamı dürüst davranarak böyle bir olayın olmadığını, camide içki içenleri görmediğini söylemişti ve bu yalanı da kanıtlarıyla ortaya döküldü.”Erdoğan’ın ‘loderler’ iddiasını İBB’ye sorduklarını belirten Akbina, “HKP olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 3 sorumuza cevap istiyoruz. Çünkü çok ciddi bir iddia vardır ve bu iddianın yalan olduğu ortaya çıkarsa aslında yeni bir suç ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun cevabına göre HKP olarak gereken işlemlere de devam edeceğiz, yeni suç duyurularına devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.