Erdoğan'ın gizli maaşı gündem oldu: Yedi ayrı şirketten 24 asgari ücret daha...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde maaşı dışında İBB iştiraki yedi ayrı şirketten toplam 24 asgari ücret tutarında huzur hakkı aldığını savundu. Partisinin Beyoğlu mitinginde konuşan Özel, şunları söyledi:





"Elimde 1995 yılına ait, bir soru önergesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği cevap var. Belediye başkanının, belediye iştiraklerinden aldığı huzur hakları hakkında. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanlığı dışında İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret A.Ş.'den 16 milyon TL, o gün için dört asgari ücret, bugünkü parayla 88 bin TL. İGDAŞ'tan 4 asgari ücret, İstanbul Halk Ekmek'ten 4 asgari ücret, İSFALT A.Ş'den 4 asgari ücret, KİPTAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden 4 asgari ücret, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğinden 2 asgari ücret. İstanbul Kültür A.Ş'den 2 asgari ücret. 24 asgari ücret. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken bugünkü parayla 500 bin TL, 24 asgari ücret ayrıca huzur hakkı almaktadır. Soruyorum, Ekrem İmamoğlu kaç tane almaktadır, sıfır. İnan Güney, sıfır. Sen hem İBB Başkanıyken 24 asgari ücreti 7 firmadan ekstra alacaksın, ondan sonra da İnan Güney'e, Ekrem Başkan'a kara çalacaksın, bunu senin böyle alnına yapıştırmazsam..."





CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da X hesabından 17 Nisan 1995 tarihli, 'Belediye Başkanı'nın belediye iştiraki şirketlerden aldığı huzur hakları' konu başlıklı bir belgeyi "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde; Belediye Başkanlığı maaşına ilave olarak aynı anda 7 ayrı şirketten daha huzur hakkı aldığını tespit ettik" notuyla paylaştı.



