Erdoğan'ın 'görev onayı'nda büyük düşüş! AKP'lilerde iki katına çıktı

Metropoll Araştırma Şirketi’nin yaptığı "Türkiye’nin Nabzı Aralık 2019" anketine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı "verenlerin" oranı son bir ayda yüzde 48,4'ten yüzde 43,7’ye düştü. Cumhurbaşkanı'na görev onayı "vermeyenlerin" oranı ise yüzde 41,7'den yüzde 42,2'ye yükseldi.





Euronews'te yer alan habere göre araştırma sonucu AKP'lilerin yüzde 87,9'u Erdoğan'a onay verirken, MHP seçmeni yüzde 52 ile ikinci sırada.





Cumhurbaşkanı'na en az destek İYİ Parti ve CHP'lilerden





Erdoğan'a görev onayında en düşük destek ise yüzde 1,3 ile İYİ Parti ve yüzde 6,6 ile CHP seçmeninden geldi. Diğer partililerin yüzde 25'i de aralık ayı için Erdoğan'ı onayladıklarını ifade etti.





Aralık'ta Erdoğan'a desteğini artıran sadece HDP'liler





Aralık'ta bütün partilerin Erdoğan'a verdiği "görev onayında" bir düşüş yaşanırken, HDP seçmeni son bir ayda yüzde 2,5'lik seviyesinde cumhurbaşkanına olan desteklerini artırdı.





AKP seçmeninin son bir ayda Erdoğan'a olan desteğinin azalması ise dikkat çekiyor. Diğer taraftan da Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP seçmeni, Erdoğan'a verdiği onay oyunun yüzde 79,2'den yüzde 52'ye düştüğü tespit edildi.





AKP ve MHP'den Erdoğan'ı 'onaylamıyorum' diyenler arttı





Bu tabloda dikkat çeken bir diğer nokta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen AKP ve MHP seçmenlerinden "hayır onaylamıyorum" diyenlerin sayısı arttı. Diğer taraftan da muhalefet partileri seçmenlerinden Erdoğan'ı onaylamayanların sayısı da düştü.





Metropoll'un araştırması ayrıca, 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi'nden bu yana Erdoğan'a olan desteğin yüzde 67,6'dan yüzde 43,7'ye düştüğünü ortaya koyuyor.



