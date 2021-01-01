'Erdoğan'ın gözde savcısı' hakkında yeni iddia!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 26 Kasım 2020'de Yargıtay üyeliğine tayin edilen İrfan Fidan, 18 Aralık 2021'de Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğin seçildi.





Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, kulislerde Fidan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na getirileceğinin konuşulduğunu yazdı.





Saymaz bugün yayımlanana makalesinde Gezi Davası'nda yargılanan Yiğit Aksakoğlu hakkında AYM'nin hak ihlali kararı verildiğini kaydetti.





İZİNLİ OLDUĞU HÂLDE GÖRÜŞMEYE KATILDI





Saymaz şu ifadeleri kullandı: "Aksakoğlu Kararı oybirliğiyle alındı. Beş kişilik heyette üye hâkim Burhan Üstün de var. Niçin bu ismi veriyorum? Çünkü 10 Ocak'ta emekliye ayrılması beklenen Üstün, izinli olduğu halde 29 Aralık günü Kavala ile ilgili görüşmeye katıldı ve kararın tüm seyrini değiştirdi. Üstün, 3 Aralık'ta Aksakoğlu için 'İhlal var' demişti."





"Durun, bitmedi." ifadelerini kullanan Saymaz, "AYM'nin sertçe eleştirdiği Gezi Parkı iddianamesini hazırlayan savcı şimdilerde nerede, biliyor musunuz? Ödüllendirildi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başsavcı vekili yapıldı. Kavala'nın ikinci kez tutuklandığı iddianameyi kimler kaleme aldı?" sorularını yöneltti.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gözde savcısı" diye nitelenin İrfan Fidan bir ay içinde Yargıtay'a, oradan da Anayasa Mahkemesi'ne sıçradı.





"İRFAN FİDAN ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI OLACAK"





"Şimdi hangi görevdeler?" sorusunun akabinde şunlar dile getirildi: "Savcı Hasan Yılmaz, Adalet bakan yardımcısı yapıldı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyesi aynı zamanda… Diğeri, Başsavcı İrfan Fidan. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel isteği ile AYM üyesi yapılmak üzere Yargıtay'a atandı."





Yargıtay'da dosya kapağı aralamadığı hâlde diğer adayların çekilmesi sağlanarak, İrfan Fidan'ın en çok oyu alan aday olduğuna işaret eden Saymaz, "Sürpriz olmazsa AYM'ye atanacak. Burhan Üstün'den boşalan koltuğa oturacak. Yargı kulislerinde dolaşan bilgiye göre AYM başkanlığa getirilecek. AYM üyelerinin belirlenme şekli, kararlarını da tayin ediyor. Bu haliyle Türk yargısı, Beştepe Hukuk Bürosu'dur." tespitinde bulundu.