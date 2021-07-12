Erdoğan'ın gözü IMF’nin paralarında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan IMF’den borç almıyoruz borç veriyoruz sözlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, IMF’den Türkiye’ye para yardımı yapılacağını bildirdi.





Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Koronavirüs salgınından dolayı ülkelere 650 milyar dolar para dağıtacağını belirten Erdoğan Toprak “IMF’ye 5 milyar dolar borç vermekten söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi dört gözle IMF’den Türkiye’nin payına düşen 6,5 milyar doları bekliyor. Hani 128 milyar dolar kasada duruyordu?” diye konuştu.





Hükümetin halktan gizleyerek aslında IMF’nin programlarını yerine getirdiğini söyleyen Toprak, tasarruf tedbiri paketleri ve kamu mallarının, kamu şirket ve arazilerinin satışa çıkarılmasının bu kapsamda gerçekleştirildiğini öne sürdü.





IMF'DEN 6.5 MİLYAR DOLAR GELİYOR

Pandemi dolayısıyla dünya genelinde finansal krizin etkilerini azaltmak amacıyla ülkelere 650 milyar dolar dağıtacak olan IMF, Türkiye’ye payına düşen tutar 6,5 milyar dolar parayı önümüzdeki ay gönderecek. Bu duruma dikkat çeken Erdoğan Toprak “Cumhurbaşkanı ‘IMF 5 milyar dolar istedi, bakanıma verin dedim’ diyordu. IMF’nin Türkiye’den böyle bir borç istediği de yok, iktidarın IMF’ye borç verecek 5 milyar doları da MB kasasında yok. Şimdi dört gözle ağustosta gelecek 6,5 milyar dolar hibeyi bekliyorlar. Eğer Cumhurbaşkanı gerçekten samimi ise çıksın ortaya ‘Ey IMF biz senin 6,5 milyar dolarını istemiyoruz’ desin” sözleriyle yüklendi. Erdoğan’ın IMF’den gelecek parayı dört gözle beklediğini belirten Toprak ” Muhtemelen Cumhurbaşkanı çıkıp, rezervlerimizin 6,5 milyar dolar arttığını söyleyip, övünecek.” dedi.





MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİ ARTACAK

IMF’den gelecek para konusuna Türkiye’nin önde gelen iktisatçılarından Mahfi Eğilmez de değindi. Eğilmez kendi internet sitesinde “Ağustos

sonuna doğru Merkez Bankası’nın rezervleri artacak" başlıklı bir makale yayımlayarak IMF’nin Covid 19 salgının üye ülkelerin rezervlerinde yarattığı erimeleri gidermek amacıyla Ağustos ayı içinde 650 milyar dolar para vereceğini bildirdi. Türkiye’ye düşecek olan payla ilgili bilgilerini paylaşan Eğilmez "Türkiye’nin IMF’deki kotası 4.659 milyon SDR’dir. Bu tutar 9 Temmuz 2021 itibarıyla (1 SDR = 1,4247 olduğuna göre) 6.637 milyon Dolara eşittir. diye yazdı. Mahfi Eğilmez Türkiye’ye verilecek bu 6.4 milyar dolar tutarındaki paranın Merkez Bankası rezervlerini artıracağını açıkladı.