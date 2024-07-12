Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın gözüne girmeye çalışıyor... Murat Kurum hangi projenin peşinde? /12 Temmuz 2024 11:00

Erdoğan'ın gözüne girmeye çalışıyor... Murat Kurum hangi projenin peşinde?

Mehmet Özhaseki'nin ayrılığının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başına ikinci kez getirilen Murat Kurum'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözüne girmek için iddialı proje arayışında olduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

Kabinede yaşanan değişimin ardından koltuğuna geri dönen Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendisine verilen ikinci şansı heba etmemek için proje arayışında. Kurum’un Erdoğan’ın gözüne girmek için önceliğini deprem konutlarına vereceği öne sürülüyor.

ÖZHASEKİ'NİN ZORUNLU VEDASI

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın kulislerden aktardığına göre; Mehmet Özhaseki’nin sağlık gerekçesiyle gidişi, AKP içinde pek inandırıcı bulunmadı. Özellikle, deprem konutları konusunda Erdoğan ile Özhaseki’nin sık sık karşı karşıya geldiği, birkaç toplantıda Erdoğan’ın bakana açıkça tepki gösterdiği anlatılıyor. İhalelerin verileceği firmalar konusunda da görüş ayrılığı olduğu iddiası var. En son Özhaseki’nin Malatya gezisinde deprem konutlarıyla ilgili olarak örgütle yaşadığı tartışmanın bardağı taşıran son damla olduğu anlatılıyor. Özhaseki’nin Kayseri ekibi ve milletvekilleriyle ters düşmesi de diğer başlık…

KURUM’UN İKİNCİ ŞANSI

Kurum’un kendisine verilen ikinci şansı heba etmemek için dikkat çekecek proje aradığı anlatılıyor. Ancak bu iddialı çıkışının ekonomik kriz, durgun piyasa ve tasarruf önlemlerine takılacağı kesin. Özhaseki’nin yaşadığı sorunların benzerinin yaşanacağını savunanlar var. Kurum’un Erdoğan’ın gözüne girmek için önceliğini deprem konutlarına vereceği, ayrıca İstanbul’a verdiği vaatlerin en azından bir kısmını yerine getirerek, dikkat çekmeye çalışacağı öne sürülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın gözüne girmeye çalışıyor... Murat Kurum... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:42:03