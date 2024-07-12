Erdoğan'ın gözüne girmeye çalışıyor... Murat Kurum hangi projenin peşinde?

Kabinede yaşanan değişimin ardından koltuğuna geri dönen Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendisine verilen ikinci şansı heba etmemek için proje arayışında. Kurum’un Erdoğan’ın gözüne girmek için önceliğini deprem konutlarına vereceği öne sürülüyor.





Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın kulislerden aktardığına göre; Mehmet Özhaseki’nin sağlık gerekçesiyle gidişi, AKP içinde pek inandırıcı bulunmadı. Özellikle, deprem konutları konusunda Erdoğan ile Özhaseki’nin sık sık karşı karşıya geldiği, birkaç toplantıda Erdoğan’ın bakana açıkça tepki gösterdiği anlatılıyor. İhalelerin verileceği firmalar konusunda da görüş ayrılığı olduğu iddiası var. En son Özhaseki’nin Malatya gezisinde deprem konutlarıyla ilgili olarak örgütle yaşadığı tartışmanın bardağı taşıran son damla olduğu anlatılıyor. Özhaseki’nin Kayseri ekibi ve milletvekilleriyle ters düşmesi de diğer başlık…





ÖZHASEKİ'NİN ZORUNLU VEDASIKURUM’UN İKİNCİ ŞANSIKurum’un kendisine verilen ikinci şansı heba etmemek için dikkat çekecek proje aradığı anlatılıyor. Ancak bu iddialı çıkışının ekonomik kriz, durgun piyasa ve tasarruf önlemlerine takılacağı kesin. Özhaseki’nin yaşadığı sorunların benzerinin yaşanacağını savunanlar var. Kurum’un Erdoğan’ın gözüne girmek için önceliğini deprem konutlarına vereceği, ayrıca İstanbul’a verdiği vaatlerin en azından bir kısmını yerine getirerek, dikkat çekmeye çalışacağı öne sürülüyor.