Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın Hacı Bektaş ziyaretiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nun talimatı ortaya çıktı /14 Ağustos 2022 15:10

Erdoğan'ın Hacı Bektaş ziyaretiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nun talimatı ortaya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu; AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hacıbektaş ziyareti öncesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'a 'protestoya meydan verilmemesi' yönünde talimat verdiğini açıkladı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, KRT’de Semra Topçu’nun “Haftasonu Panoraması” programına konuk oldu. Kuşoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cemevi ziyareti ve Hacı Bektaş Veli etkinliklerine ilk kez katılmasını değerlendirdi. Kuşoğlu, şunları söyledi:

“İktidarda olduğu süre boyunca, ondan öncesi de var, cemevlerini ibadethane olarak görmeyen sürekli olarak eleştiren bir Cumhurbaşkanının, bir AKP liderinin bugün cemevlerini ziyarete gitmesi, Hacı Bektaş’a ilk defa gidiyor olması ki, şimdiye kadar hemen hemen tüm Başbakanlar, Cumhurbaşkanları Hacı Bektaş ziyareti yapmışlardır; bu 751. anmaydı, hepsi ondan önceki anmalara katılmışlardır. Bunlara memnun oluyorum aslında, bu tavır normalde toplumsal barışı sağlaması gereken ziyaretler, ülkenin cumhurbaşkanı ilk defa ziyarette bulunuyor, bu güzel bir hadise… Ama samimi bir ziyaret değil. Amaç siyaseten kullanmak.  Yine de evvelki akşam Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüğüm zaman; ‘belediye başkanı ile görüştüğünü talimat verdiğini, Cumhurbaşkanının karşılamasına katılmasını, protestoya meydan verilmemesi talimatını verdiğini’ söyledi."

Kuşoğlu, Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili olarak ayrıca, "Bunun samimiyetsiz bir yaklaşım olduğu belli, çok fazla ilgi çekeceğini düşünmüyorum. Bitmiş bir iktidar söz konusu, ne yaparlarsa yapsınlar tutunamayacaklar” dedi. 
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