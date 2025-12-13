Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın hapse attığı Trump’ın kurtardığı Serkan Gölge: Hakkımdaki suçlamalar Amerikalıları çok şaşırttı /13 Aralık 2025 22:29

Erdoğan'ın hapse attığı Trump’ın kurtardığı Serkan Gölge: Hakkımdaki suçlamalar Amerikalıları çok şaşırttı

Türkiye’de ağır bir suçlamayla tutuklanıp 3 yıl hapis yatırıldıktan sonra, ABD başkanı Donald Trump’un baskısıyla serbest bırakılan Serkan Gölge, ‘’Hakkımdaki suçlamalar Amerikalıları çok şaşırttı. İrademe hayranlıklarını, yazdıkları mektuplarla dile getirdiler’’ dedi.

ABD’den yıllık izne geldiği köyünde, ‘CIA ajanı’ ihbarıyla tutuklanıp 3 yıl hücrede tutulan NASA çalışanı Serkan Gölge, yaşadıklarını ve geleceğe dair hedeflerini Tutunanlar programında gazeteci Ahmet Daştan’a anlattı.

Gökyüzünü Seyredip Bolca Tefekkür Ettim

15 Temmuz olayından 6 gün sonra ABD’ye dönme niyetiyle havaalanına giderken gözaltına alındığını belirten Gölge, ‘’Müebbet hapisle yargılandığım için küçücük bir odada tek başına kaldım. 23 saatim bu odada geçti, sadece 1 saat havalandırma hakkım vardı. Uzay mühendisi olarak o dönem gökyüzünü seyredip tefekkür etmek bana çok iyi geldi. ‘’Göğü üzerinize koruyucu bir tavan yaptım. Onu halen genişletmeye devam ediyoruz’’ ayetini okudum. Gerçekten uzay radyasyonundan bizi gökyüzü koruyor ve evren genişlemeye devam ediyor.’’ ifadelerini kullandı.
Müebbetle Başladı, 3 Yıl Yatırdılar

Müebbet ile başlayan yargı sürecinin 5 yıl hapisle karara bağlandığını kaydeden NASA mühendisi Gölge, vatandaşı olduğu ABD’nin baskısıyla tahliye ediliş sürecini şöyle anlattı: ‘’5 yılın yatarını tamamladığım halde salmadılar. ABD’den gelen baskılar sonucu, tahliye edildim. Bizzat Trump, adımı zikrederek Erdoğan’a teşekkür etmişti.’’

Serkan Gölge, NASA’ya dönüşünde meslektaşlarının büyük coşkusuyla karşılanmış. Hikayesi gazetelere konu olan Gölge, tanımadığı onlarca Amerikalıdan mektuplar almış. Gölge, ‘’Beni metanetim için kutladılar, iyi dileklerini sundular’’ dedi.

Mars’a Ne Zaman Gidilecek? Orada Hayat Var mı?

ABD’ye doktora için 2003’te giden Serkan Gölge, 2010’da NASA’da işe başladı ve halen astronotları, uzay radyasyonundan koruyacak bilimsel çalışmalar yürütüyor. Ahmet Daştan’ın uzay ve marsta hayata dair sorularına içtenlikle cevap veren Gölge, geçirdiği hayat deneyimlerinin bir sonucu olarak, ‘’Düşmanlığa gerek yok, hayatı güzel yaşayalım’’ mesajı veriyor.
