Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın hastalığı için Saray'da 113 milyon lira harcanmış! /01 Ekim 2022 14:44

Erdoğan'ın hastalığı için Saray'da 113 milyon lira harcanmış!

Sayıştay'ın 2021 yılına ilişkin denetim raporuna göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 2021 sağlık harcaması 113 milyon liraya ulaştı. Bu miktar 2019 yılında 5 milyon, 2020 yılında ise 51 milyon lira olmuştu.

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Sözcü'nün haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, saraydaki sağlık harcamasının yüzde 2160 oranında artmasını Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplama istemiyle soru önergesi sunan Emir, “Cumhurbaşkanlığı Sarayında özel bir hastane kuruldu. Bu hastane de denetimsiz bir şekilde milyonlar harcanıyor'' dedi.

CHP'li vekil Murat Emir konu hakkında şunları söyledi:

“Kamu kurumlarını Meclis adına denetlemekle görevli Sayıştay denetçileri bile saraya giremiyor, harcamaların detayını soramıyor. 2019 yılındaki sağlık harcaması yalnızca 5 milyon lirayken sonraki yıl 51 milyon liraya ulaştı. Şimdi de 113 milyon lira oldu. İki yılda 22 kat, yani yüzde 2160'lık bir artış söz konusu. Saray çalışanlarına her gün check-up hizmeti mi veriliyor? Tüm saray çalışanları aileleriyle birlikte özel sağlık hizmeti mi alıyor? Vatandaş muayene randevusu dahi bulamıyor. Günlük masrafı 10 milyon TL'yi bulan Saray ise her dakika israfa devam ediyor.”
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