Erdoğan'ın 'Hayal Kırıklığı' ABD basınında

ABD ile Washington arasında tansiyon uzun bir aradan sonra tekrar yükselmeye başladı… Bu hafta Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme hazırlığı içerisinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde ABD-Türkiye ilişkisi ile ilgili yaptığı açıklamalar Amerikan kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.





ABD’nin önde gelen haber ajanslarından Associated Press, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmede hayal kırıklığına uğradıktan sonra Putin’e yüzünü döndü” başlığını kullandı. Ajans, “Erdoğan, Biden ile yakın zamanda yapılan görüşmelerin hayal kırıklığı yarattığını söyledi ve Rusya ile daha sıkı ilişkiler kurmak istediğini sinyalini verdi” yorumunu yaptı.





Rusya ve Türkiye Suriye konusunda farklı taraflarda yer alırken bu konu da kritik bir noktada… Geçen haftalarda Suriye lideri Esad’ı ağırlayan Putin, Türkiye’nin adını anmadan Suriye’deki “yabancı güçleri” eleştirmiş ve bu güçlerin ülkeden çıkması gerektiğini söylemişti.