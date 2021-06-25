Erdoğan'ın hayalleri Danimarkalı şirkete satıldı

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, “Rönesans Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ve Şam Yapı Anonim Şirketi elinde bulunan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı AŞ nezdindeki hisselerin yaklaşık %100’ünün ISS Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak da Rekabet Kurulu 17.06.2021 tarih ve 21-31/401-203 sayı ile ilgili işleme izin vermiştir” denildi.







Toplamda 9 bin 500 yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük sağlık işletmecisi olan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı’nın Danimarkalı ISS’ye ne kadara satıldığı ise açıklanmadı.





Türkiye’de 40 binden fazla çalışanı bulunan ISS, 1901 yılında bu yana 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.





Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ile İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanelerini işleten Rönesans Holding bu alandan çekilme kararı almıştı. Sağlık yatırımlarını işleten Rönesans İşletme Hizmetleri şirketini Danimarkalı ISS Facilities devretti.





