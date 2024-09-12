Erdoğan'ın hedef gösterdiği teğmenler hakkında MSB'den yeni açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gündeme dair basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele, hudut güvenliği ve eğitim-tatbikat faaliyetleri başta olmak üzere birçok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, terörü kaynağında yok etme anlayışı doğrultusunda sürekli ve kapsamlı olarak çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar 983’ü Irak’ın, 980’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 963 olmuştur. 2 ve 9 Eylül’de Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan toplam 41 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak gerçekleştirilen harekatlarda ilk belirlemelere göre 27 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir” açıklamasında bulundu.



Aktürk, ayrıca bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu da aktararak, 9-10-11 Eylül tarihlerinde şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü ve Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan’a ise Allah’tan rahmet diledi.



“HUDUTLARIMIZDAN GEÇMEYE ÇALIŞAN 493 ŞAHIS YAKALANDI''

Hudutta yoğun ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığına dikkati çeken Aktürk, “Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 493 şahıs yakalanmıştır. Bin 545 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 6’sı terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 91’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 75 bin 332 olmuştur” bilgilerini aktardı.



