Erdoğan'ın hedefi 'Şangay'mış

2016’dan beri zaman zaman gündeme gelen ŞİÖ üyeliğiyle ilgili soruyla ilgili Erdoğan, “Biz şu anda buraya ev sahibi Özbekistan’ın davetiyle özel konuk olarak katıldık. Şimdi bundan sonraki süreç ise bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Bu adım da tabii önümüzdeki dönemin ev sahibi olacak Hindistan’daki görüşmelerde belki gündeme daha ileri seviyede gelecek. Üye olmak-olmamak hepsi ayrı ama bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz, bu atılan adımla çok daha farklı bir konuma taşınmış olacaktır.” dedi.



Bu yanıta karşılık sorulan “Kastettiğiniz üye olmak mı?” sorusuna da “Tabii. Hedef o.” yanıtını verdi.



