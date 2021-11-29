Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Erdoğan, "Bana ve bize oy veren tabanımıza 'gayrı milli' dersen seninle asla helalleşemeyiz. Bu şekilde saygısızlık yapan, asla helallik beklemesin" ifadelerini kullandı.





Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan yatırım anlaşması üzerine "10 milyar dolarlık yatırım planı sundular. Bunu uygulamaya koyarak farklı bir geleceği inşa etmiş olacağız. Güzel gelişmeler olacak" diye konuştu.





Asgari ücret tartışmaları üzerine de konuşan Erdoğan, "Alt gelir grupları başta olmak üzere tüm kesimlerin şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz" dedi.





Erdoğan, faiz politikası hakkında ise "Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Asla bu konudan taviz vermem" diye belirtti.