Erdoğan'ın ikinci tur korkusu: 'Sandıkların üzerine çökecekler'

Erdoğan genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına seslendi.







“Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak, 14 Mayıs’ta dünyaya örnek olacak bir demokrasi sınavı verdik” diyen Erdoğan, “Seçimi açık arada geride bitirmelerine rağmen suyu bulandırmak için her şeyi yapıyorlar. Sağlam durmazsak sandıkların üzerine çökecekler” ifadeleriyle muhalefeti hedef aldı.





Erdoğan, "Bu seçimlerin bir sonucu da muhalefetteki değişim olacaktır. Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu fena çarpılmıştır. Bunu sormak da o partinin seçmenine düşer. Muhalafeti bir türlü değiştiremedik" dedi. Erdoğan ayrıca Tahıl Koridoru anlaşmasının 2 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.







