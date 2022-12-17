Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın İmamoğlu ile ilgili açıklamasını kim neden ve nasıl sansürledi? /17 Aralık 2022 12:16

Erdoğan'ın İmamoğlu ile ilgili açıklamasını kim neden ve nasıl sansürledi?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasının ardından konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin 'sansürlendiğini' iddia etti.

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İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine "ahmak" demesine yanıt olarak "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" diyerek cevap verdiği için, YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Siyasi yasak da getiren ceza, yalnızca istinaf ve Yargıtay da bu kararı onarsa geçerli olacak.

Kararının ardından Halk TV'de, 'Türk Milleti adına değil, Beştepe adına' başlıklı bir yazı kaleme alan gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'na verilen cezanın ardından konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin sansürlendiğini iddia etti.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ekrem İmamoğlu Davası’nın sonuçlandığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’dan Türkiye’ye dönmekteydi.

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Ancak yayınlanan haberde İmamoğlu Davası’na ilişkin yorum yapmadığı görülüyordu.

Bu durum dikkatlerden kaçmadı.

Acaba Cumhurbaşkanına sorulmamış mıydı?

Hayır, sorulmuştu!

Hem de mahkeme sonuçlanmadan önce…

Erdoğan, bu soru üzerine “Herkes yargı kararına saygı duymalı” diye yanıt verdi. İddiaya göre, daha sert cümleler de kurdu. Uçaktaki basın mensupları bu açıklamayı bağlı bulundukları gazete ve televizyonlara geçti.

Ancak İletişim Başkanlığı, bu metinden İmamoğlu sorusunu ve yanıtını çıkardı. Haliyle kamuoyu Erdoğan’ın yanıtını öğrenemedi."

FAHRETTİN NEREDEN BİLİYORDU?

İsmail Saymaz'ın bu yazısı akıllara başka bir soruyu daha getiriyor. Erdoğan Rejimi'nin Göbels'i Fahrettin Altun uçaktaki gazetecilerin kendi yayın kuruluşlarına geçtiği tüm haberleri tek tek nasıl gördü?

Yayın kuruluşlarındaki 'alo fatihler' mi Fahrettin Altun'u arayıp bilgi verdi, Yoksa gazeteciler kendi yayın kuruşuşlarına yolladıkları haber metinlerinin birer nüshasını Fahrettin Altun'a da mı yollayıp 'onay almak' zorunda?
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