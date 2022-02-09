Erdoğan'ın imralı oyunu tıkır tıkır işliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Haziran 2019’da yenilenen seçimlerinden hemen önce, İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’ın “seçimlerde tarafsız kalın” mektubunu açıklayan Prof. Dr. Ali Kemal Özcan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



“SENİ TÜRLÜ BOYA, CİLA İLE ÖCALAN'IN KARŞISINA KOYUP KULLANMAK İSTEYEN DAMARA…”

Yeniçağ yazarı Arslan Tekin'e açıklamalarda bulunan Ali Kemal Özcan, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili de konuştu.



Özcan, Selahattin Demirtaş’a, “Çıkıp Kızıltepe'de 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz!' deyip ortak vatanımızın kuzey, orta ve güney Anadolu vatandaşlarını kışkırtacağına, gel bu iki halk arasına bir dinamit fitili olarak döşenmiş Türkiye'nin Öcalan sorununu çözme -yani bu dinamite giden bu fitili yerinden çıkarma- mücadelesinde elini taşın altına koy! Seni türlü boya, cila ile Öcalan'ın karşısına koyup kullanmak isteyen damara ‘İstemem ama arka cebime koyun’ dercesine üç maymunu oynama!” diye seslendi.



Özcan’ın bu çıkışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek” açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.



"SİZE İÇERİDEN KESİN BİLGİ VEREYİM"

Yeniçağ Arslan Tekin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:



"Türkiye'nin Kürt sorunundan önce bir Öcalan sorunu vardır." diyen Prof. Dr. Ali Kemal Özcan'ın açıklamalarını vermeye devam ediyorum:



‘Erdoğan ve partisinin; Öcalan'ı merkezine koyarak başlattığı o çözüm sürecini 'Facia Süreci'ne çevirip feci sona götüren koalisyonun sözcülüğünü Demirtaş'a verdiler... Bunları konuşacağız.



Vatan da millet de tehlikededir. Yani tehlikede olan Anadolu Türklüğü ve bir-bütün Kürtlerdir. Herkesi ciddi olmaya, suhulet içinde konuşmaya çağırdığım 'Yer' burasıdır.



Demirtaş ise, 9 Mart 2021'de T24 sitesine gönderdiği makalesinde ‘Bu siyaseti sevmiyorum. Yine de içindeyim siyasetin... Madem içindeyim, size içeriden kesin bilgi vereyim. Tanıdığınız siyasetçilerin tamamına yakını sürekli fırıldaklık yapar. Belki ben de öyle davranmışımdır bazen cümlelerini dizer.



Erdoğan'ın İmralı-Edirne açıklaması vesilesiyle beni arayan gazetecilere, Demirtaş'ın bu satırlarına atıfla ve özetle ben: 'Selahattin Bey fırıldak siyaseti bıraksın! Onu bu fırıldak siyasetten çekip hayata döndürecek olan sadece Öcalan'dır' dediğim için hep bir ağızdan, kabuk bağlamış yarasına basılmış gibi: 'Haa huu, bak Demirtaş'ı Öcalan'la tehdit ediyor!' diye velvele ettiler… Müteakip sorulara cevaplarımda ise mealen:



'Tehditten nefret ettiğim kadar bu faşistlerden bile nefret etmiyorum. Ben Selahattin'e tehdit değil, hayatî bir uyarı yaptım, kendisini 'bazen' ve 'belki' de olsa bu fırıldak hayattan MERT hayata dönmeye çağırdım. Kendini 'fırıldak' seçim hesaplarının hergele pazarına malzeme ederek 'Başkan Apo'suna rest çekiyor' zırvalarına değirmen suyu olma!' dedim. Çağırmaya devam ediyorum:



Çıkıp Kızıltepe'de 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz!' deyip ortak vatanımızın kuzey, orta ve güney Anadolu vatandaşlarını kışkırtacağına, gel bu iki halk arasına bir dinamit fitili olarak döşenmiş Türkiye'nin Öcalan sorununu çözme -yani bu dinamite giden bu fitili yerinden çıkarma- mücadelesinde elini taşın altına koy! Seni türlü boya, cila ile Öcalan'ın karşısına koyup kullanmak isteyen damara ‘İstemem ama arka cebime koyun’ dercesine üç-maymunu oynama! 'Fırıldaklığı bırak' derken bunu diyorum!’”