Erdoğan'ın imzasıyla Soylu'ya yakın isimler devletten tasfiye edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesinde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın isimlerin merkeze çekilmesi dikkat çekti. Soylu'ya yakın olan isimler Burdur Valisi Türker Öksüz, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de merkeze alındı.







12 VALİ GÖREVDEN ALINDI

Beklenen Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 12 vali görevden alındı, 4 valinin görev yeri değişti. Kararla birlikte 12 yeni vali atandı.





Burdur Valisi Öksüz, Soylu'nun bakanlığı döneminde genel sekreterlik görevindeyken valiliğe atanmıştı. Bolu Valisi Kılıç da Soylu döneminde İçişleri Bakan Yardımcısı'ydı.





AKP'DEN ADAY OLAMADI, VALİLİĞE GERİ DÖNDÜ

Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, 6 Şubat depremlerinde sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulmasına rağmen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu suç duyurusu işleme alınmadı. Aynı günün gecesinde Doğan’ın Sakarya Valiliğine atanması, kamuoyunda dikkat çekti ve tartışmalara neden oldu.







