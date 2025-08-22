Erdoğan'ın Başörtülü kadın danışmanından sinkaflı tehdit: ….. çocuğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Saadet Oruç, kendisine “kancık” diyen Mehmet Şerif Güran’a ” o…. çocuğu” yanıtını verdi.



Narin Güran cinayetiyle ilgili sosyal medyada bir odada yapılan tartışmaya Saadet Oruç da katıldı. Narin Güran kuzeni Mehmet Şerif Güran ile Oruç arasında küfürleşme yaşandı.



Güran’ın kendisine hakaretler ettiğini belirten Oruç, iddiaya göre “Benim sınırım var, bana kimse k…cık diyemez. Mehmet Şerif Güran’ı yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim. Mehmet Şerif Güran bir o… çocuğu” ifadelerini kullandı.







GEÇMİŞTE DE KÜFÜRLER SAVURMUŞTU



Mayıs ayında yaşanan benzer bir tartışmada Oruç, katıldığı sohbet odasındaki bir kadın kullanıcıya “Siz kimsiniz ki bana ‘Kes sesini’ diyorsunuz? S….. git” sözleriyle hakaret etmişti.



Kanal 7 ve Star gazetecisinde diplomasi muhabiriliği yaptıktan sonra Saray’a danışman olmuştu.