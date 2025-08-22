Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın Başörtülü kadın danışmanından sinkaflı tehdit: ….. çocuğu /22 Ağustos 2025 18:33

Erdoğan'ın Başörtülü kadın danışmanından sinkaflı tehdit: ….. çocuğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Saadet Oruç, sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilere ağır küfürlerle karşılık verdi. Oruç’un daha önce de benzer tartışmalarda hakaretler savurduğu biliniyor.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Saadet Oruç, kendisine “kancık” diyen Mehmet Şerif Güran’a ” o…. çocuğu” yanıtını verdi.

Narin Güran cinayetiyle ilgili sosyal medyada bir odada yapılan tartışmaya Saadet Oruç da katıldı. Narin Güran kuzeni Mehmet Şerif Güran ile Oruç arasında küfürleşme yaşandı.

Güran’ın kendisine hakaretler ettiğini belirten Oruç, iddiaya göre “Benim sınırım var, bana kimse k…cık diyemez. Mehmet Şerif Güran’ı yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim. Mehmet Şerif Güran bir o… çocuğu” ifadelerini kullandı.



GEÇMİŞTE DE KÜFÜRLER SAVURMUŞTU

Mayıs ayında yaşanan benzer bir tartışmada Oruç, katıldığı sohbet odasındaki bir kadın kullanıcıya “Siz kimsiniz ki bana ‘Kes sesini’ diyorsunuz? S….. git” sözleriyle hakaret etmişti.

Kanal 7 ve Star gazetecisinde diplomasi muhabiriliği yaptıktan sonra Saray’a danışman olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın Başörtülü kadın danışmanından sinkaflı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:46:14