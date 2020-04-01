Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın kampanyasına zorla 400 TL bağış aldılar /01 Nisan 2020 10:53

Erdoğan'ın kampanyasına zorla 400 TL bağış aldılar

Botaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na zorunlu bağış yaptırdığı ortaya çıktı.

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Tayyip Erdoğan’ın “Biz bize yeteriz” sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’nda bazı kurumların sınır belirleyerek maaş kesintisine gittiği ortaya çıktı.

BOTAŞ tarafından çalışanlara gönderilen mesajda “Milli Dayanışma kampanyası kapsamında 2020 nisan ayı maaşlarımızdan; kapsam dışı personelimizden 400 TL, kapsam içi personelimizden 200 TL olmak üzere kesinti yapılacaktır” denildi.

Mesajda, kampanyaya öngörülen tutardan daha fazla veya az miktarda bağış yapmak isteyen personelin de geri bildirimde bulunması istendi.

Edinilen bilgiye göre 400 TL kesinti öngörülen kapsam dışı personel daire başkanı gibi yöneticileri, kapsam içi ise memurlar ve diğer çalışanları kapsıyor.

BOTAŞ’ın uygulamasını CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil sosyal medya hesabından duyurdu. Kadıgil, “Bir yanda belediyelere GÖNÜLLÜ bağış yapan insanlara akıl/hukuk dışı zorluklar çıkartılıyor, bir yanda emekçiler için bağış yapmak gönüllü değil, zorunlu tutuluyor! Maaşınızdan kesilecek “bağış”a katılmak istemiyorsanız bildiriyorsunuz, onlar da sizi bir güzel fişliyor” dedi
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