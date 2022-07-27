Erdoğan'ın kararıyla üniversite harçlarına yüzde 36 zam yapıldı

Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı. Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.
Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.
BÖLÜMLERE GÖRE KATKI PAYI ÜCRETLERİ
• Tıp fakülteleri: 961 lira
• Diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde: 804 lira
• Veterinerlik : 629 lira
• Pilotaj: 765 lira
• Bilgisayar: 630 lira
• Mühendislik ve mimarlık: 630 lira
• Güzel Sanatlar: 513 lira
• Fen Edebiyat: 463 lira
• Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 lira
• İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 lira
• Açık Öğretim: 105 lira
• Konservatuvar: 958 lira
• Turizm: 463 lira
UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ
• Veterinerlik fakültesi 3,471 lira
• Pilotaj: 6,944 lira
• Bilgisayar: 2,486 lira
• Mühendislik: 2,486 lira
• Mimarlık: 2,486 lira
• Güzel sanatlar: 3,130 lira
• Fen edebiyat: 2,084 lira
• Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1,879 lira
• İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1,670 lira
• İletişim fakültesi: 1,564 lira