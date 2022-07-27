Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın kararıyla üniversite harçlarına yüzde 36 zam yapıldı /27 Temmuz 2022 20:47

Erdoğan'ın kararıyla üniversite harçlarına yüzde 36 zam yapıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre üniversite öğrenim ücreti katkı paylarına yüzde 36 oranında zam geldi.

Erdoğan'ın kararıyla üniversite harçlarına yüzde 36 zam yapıldı

Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı. Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.

Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.


BÖLÜMLERE GÖRE KATKI PAYI ÜCRETLERİ

• Tıp fakülteleri: 961 lira
• Diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde: 804 lira
• Veterinerlik : 629 lira
• Pilotaj: 765 lira
• Bilgisayar: 630 lira
• Mühendislik ve mimarlık: 630 lira
• Güzel Sanatlar: 513 lira
• Fen Edebiyat: 463 lira
• Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 lira
• İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 lira
• Açık Öğretim: 105 lira
• Konservatuvar: 958 lira
• Turizm: 463 lira

UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

• Veterinerlik fakültesi 3,471 lira
• Pilotaj: 6,944 lira
• Bilgisayar: 2,486 lira
• Mühendislik: 2,486 lira
• Mimarlık: 2,486 lira
• Güzel sanatlar: 3,130 lira
• Fen edebiyat: 2,084 lira
• Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1,879 lira
• İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1,670 lira
• İletişim fakültesi: 1,564 lira
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