Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş çıksın' /29 Temmuz 2020 12:21

'Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş çıksın'

AREA'nın yaptığı ankette 'Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı' sorusuna Mansur Yavaş diyenler diğerlerini geçti.

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Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AREA'nın yaptığı ankette 'Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı' sorusuna Mansur Yavaş diyenlerin sayısının Ekrem İmamoğlu'nu geçtiğini, listenin üçüncü sırasında Meral Akşener'in yer aldığını aktardı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde AREA'nın yaptığı anket sonuçlarına yer verdi.

"Araştırmada benim açımdan iki önemli sonuç var" diyen Zeyrek, şu bilgileri paylaştı:

"AREA isimli araştırma şirketi 25-27 Temmuz tarihleri arasında 12 büyükşehirde 2 bin 212 kişiyle görüşerek 'Türkiye Siyasi Gündem Araştırması' başlıklı bir araştırma yayınladı. Araştırmada, benim açımdan iki önemli sonuç var:

Araştırmaya göre, bugün referandum yapılsa 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' büyük farkla tercih edilir.

'Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı' sorusunda Mansur Yavaş diyenlerin sayısı Ekrem İmamoğlu'nu geçmiş. Listenin üçüncü sırasında ise Meral Akşener var."
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