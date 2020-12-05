Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi /05 Aralık 2020 22:42

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Helikopter motoru teslim törenini genel müdürün "sabotaj" sözü gölgeledi.

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, ilk helikopter motoru TEİ-TS1400’ün teslim töreninde kriz yaşandı. 

Motor planlanan sürede çalışmadı. Bunun üzerine TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz." sözleri yayında duyuldu. 

"BU ŞİRKETİ BİZE CUMHURBAŞKANIMIZ TAVSİYE ETTİ"

Akşit, motorun ateşlenmesinin akabinde yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanım motor test ekibini tekrar canlı yayında görmek istiyoruz. Bu şirketi bize cumhurbaşkanımız önerdi. Ben uzun yıllar boyunca, gece-gündüz demeden bu motorun çalışmasında defalarca engelleme girişimlerini geçerek başaran ekibimizin alın terini şu anda burada TEI’ye teslim etmekten büyük onur duyuyorum.” dedi.

Akşit’in konuşması esnasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Tamam geç oraları.” dediği duyuldu. 

Akşit'in motorun çalışma anının ve sesinin ekrana verilememesi sebebiyle böyle bir çıkış yaptığı iddia edildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

"Cem Yılmaz gibi adamdım, Küçük Emrah'a döndüm"

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:40:09