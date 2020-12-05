Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, ilk helikopter motoru TEİ-TS1400’ün teslim töreninde kriz yaşandı.





Motor planlanan sürede çalışmadı. Bunun üzerine TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz." sözleri yayında duyuldu.





"BU ŞİRKETİ BİZE CUMHURBAŞKANIMIZ TAVSİYE ETTİ"





Akşit, motorun ateşlenmesinin akabinde yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanım motor test ekibini tekrar canlı yayında görmek istiyoruz. Bu şirketi bize cumhurbaşkanımız önerdi. Ben uzun yıllar boyunca, gece-gündüz demeden bu motorun çalışmasında defalarca engelleme girişimlerini geçerek başaran ekibimizin alın terini şu anda burada TEI’ye teslim etmekten büyük onur duyuyorum.” dedi.







Akşit’in konuşması esnasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Tamam geç oraları.” dediği duyuldu.





Akşit'in motorun çalışma anının ve sesinin ekrana verilememesi sebebiyle böyle bir çıkış yaptığı iddia edildi.