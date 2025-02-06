Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın kazandığı senaryo nihayet bulundu /06 Şubat 2025 12:04

Erdoğan'ın kazandığı senaryo nihayet bulundu

Özdemir Araştırma’nın Ocak anketinde katılımcılara 3 farklı senaryo sunuldu ve cumhurbaşkanlığı için tercihi soruldu. Söz konusu ankette yalnızca tek bir senaryoda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazandığı görüldü. Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar… Erdoğan sadece bu senaryoda kazanıyor!

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Özdemir Araştırma Şirketi, 2025 Ocak ayına ilişkin araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Söz konusu ankette katılımcılara 3 senaryo sunuldu ve cumhurbaşkanlığı kime oy vereceği soruldu.

Buna göre, “Adaylar Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu olsa, oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusu üzerine katılımcıların yüzde 45.7’si Ekrem İmamoğlu derken, yüzde 39.9’u Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi.



Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına Mansur Yavaş’ın çıkması durumunda ise katılımcıların yüzde 47.5’i Mansur Yavaş’ı tercih edeceğini belirtti. Yüzde 38.4 ise Erdoğan cevabını verdi.



ERDOĞAN’IN KAZANDIĞI SENARYO!

Duvar'ın aktardığına göre, son olarak katılımcılara üç adayın ve Özgür Özel’in de bulunduğu “Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa, oyunuzu kime verirsiniz” sorusu yöneltildi.

Sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 37.2

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 27.8

Mansur Yavaş: Yüzde 26.8

Özgür Özel: Yüzde 6.9

Diğer: Yüzde 1.3
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