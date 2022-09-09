Erdoğan'ın KHK'lıya nefreti bitmiyor: 'Biz siyaset yaptığımız sürece kolay değil'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, KHK ile hakları hukuksuz bir şekilde ellerinden alınan mağdurları görevine iade edeceğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaadine tepki gösterdi.







Erdoğan, “Bu kadar şehidimiz olacak, bütün bu şehitlerimizin faillerine siz tahliye kararı vereceksiniz veya beraat kararı vereceksiniz! Bizler bu ülkede siyaset yaptığımız sürece kolay değil bu işler.” diye konuştu.





Erdoğan, Balkan ziyareti dönüşünde uçakta Kemal Kılıçdaroğlu’nun KHK’lılarla ilgili açıklamasını hatırlatan yandaş gazetecilere cevap verdi.





KHK’LARI HÜKUMETİN ÇIKARDIĞINI UNUTTU, YARGIYI İŞARET ETTİ

Erdoğan da “Yani siz aslında sorunun içinde cevabı verdiniz. ‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ diyoruz. Ama bunların şüheda diye bir dertleri var mı, yok. Neymiş, KHK’lılarla ilgili ‘ben bırakacağım’ diyor. Sen kimsin, sen neyi bırakıyorsun? Eğer bu ülke bir hukuk devletiyse bu hukuk devletinde bu kararı verecek olan merci bellidir. Neresidir? Yargıdır.” dedi.





Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Yargı bunun kararını verir. Ama o, bu kararı yargıya bırakmıyor, kendisi bu kararı verecekmiş! Yani bunların bir defa hukuk tanımazlığı da var, kanun tanımazlığı da var. Bay Kemal’e sormak lazım ‘sen bu yetkiyi nereden alıyorsun?’ O masanın etrafında olanlarda da bu konuyla ilgili gariplikler var. Bir defa böyle bir yetki yok. Şimdi zaten bunlara kalsa ne yapacaklar; ‘Abdullah Öcalan’ı da bir KHK kararıyla bırakacağım’ derler. Demirtaş için de derler. Diğerleri için de derler. Öyle bir yetki var mı? Bizim bu kadar şehidimiz var. O şehitlerimizin anacıkları ve bu milletin evlatları bu işe nasıl bakar! Asla böyle bir şeye prim vermek mümkün değil.”





Geçtiğimiz hafta Samsun’un Bafra ilçesinde vatandaşlarla sohbet eden CHP Genel Başkanı, “Başa geldiğinizde KHK’lılar ile ilgili nasıl bir somut çözüm önerisi sunacaksınız?’ sorusuna “Tamamı görevlerine iade edilecek” cevabı vermişti.