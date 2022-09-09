Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın KHK'lıya nefreti bitmiyor: 'Biz siyaset yaptığımız sürece kolay değil' /09 Eylül 2022 18:27

Erdoğan'ın KHK'lıya nefreti bitmiyor: 'Biz siyaset yaptığımız sürece kolay değil'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm KHK mağdurlarını göreve iade edeceği açıklaması AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti. Balkan ülkelerine yaptığı ziyaret dönüşünde konuşan Erdoğan, “Bizler bu ülkede siyaset yaptığımız sürece kolay değil bu işler.” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, KHK ile hakları hukuksuz bir şekilde ellerinden alınan mağdurları görevine iade edeceğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaadine tepki gösterdi.

Erdoğan, “Bu kadar şehidimiz olacak, bütün bu şehitlerimizin faillerine siz tahliye kararı vereceksiniz veya beraat kararı vereceksiniz! Bizler bu ülkede siyaset yaptığımız sürece kolay değil bu işler.” diye konuştu.

Erdoğan, Balkan ziyareti dönüşünde uçakta Kemal Kılıçdaroğlu’nun KHK’lılarla ilgili açıklamasını hatırlatan yandaş gazetecilere cevap verdi.

KHK’LARI HÜKUMETİN ÇIKARDIĞINI UNUTTU, YARGIYI İŞARET ETTİ
Erdoğan da “Yani siz aslında sorunun içinde cevabı verdiniz. ‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ diyoruz. Ama bunların şüheda diye bir dertleri var mı, yok. Neymiş, KHK’lılarla ilgili ‘ben bırakacağım’ diyor. Sen kimsin, sen neyi bırakıyorsun? Eğer bu ülke bir hukuk devletiyse bu hukuk devletinde bu kararı verecek olan merci bellidir. Neresidir? Yargıdır.” dedi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Yargı bunun kararını verir. Ama o, bu kararı yargıya bırakmıyor, kendisi bu kararı verecekmiş! Yani bunların bir defa hukuk tanımazlığı da var, kanun tanımazlığı da var. Bay Kemal’e sormak lazım ‘sen bu yetkiyi nereden alıyorsun?’ O masanın etrafında olanlarda da bu konuyla ilgili gariplikler var. Bir defa böyle bir yetki yok. Şimdi zaten bunlara kalsa ne yapacaklar; ‘Abdullah Öcalan’ı da bir KHK kararıyla bırakacağım’ derler. Demirtaş için de derler. Diğerleri için de derler. Öyle bir yetki var mı? Bizim bu kadar şehidimiz var. O şehitlerimizin anacıkları ve bu milletin evlatları bu işe nasıl bakar! Asla böyle bir şeye prim vermek mümkün değil.”

Geçtiğimiz hafta Samsun’un Bafra ilçesinde vatandaşlarla sohbet eden CHP Genel Başkanı, “Başa geldiğinizde KHK’lılar ile ilgili nasıl bir somut çözüm önerisi sunacaksınız?’ sorusuna “Tamamı görevlerine iade edilecek” cevabı vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın KHK'lıya nefreti bitmiyor: 'Biz siyaset yaptığımız... Sonraki Haber >>

Milyar dolarlık şirket Bilal Erdoğan'ın çaycı arkadaşına nasıl peşkeş çekildi

Milyar dolarlık şirket Bilal Erdoğan'ın çaycı arkadaşına nasıl peşkeş çekildi

Özgür Özel'den yandaş aHaber'e tepki: Çok biliyorsunuz ya...

Özgür Özel'den yandaş aHaber'e tepki: Çok biliyorsunuz ya...

Cevheri Güven bu kez de Ahmet Nazari dosyasını patlattı

Cevheri Güven bu kez de Ahmet Nazari dosyasını patlattı

'Hande Fırat hakkındaki iddiaları doğruluyorum'

'Hande Fırat hakkındaki iddiaları doğruluyorum'

Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı

Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Kim bu 'yellehçiler' ?

Kim bu 'yellehçiler' ?

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:25:02