Erdoğan'ın kimyasını bozan adam: Durmuş Yılmaz

SAMANYOLUHABER - ATİNA











AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu günlerde, vatandaşın gazını almak için şapkadan yeni bir tavşan çıkardı.





Yıllar önce iflas etmiş ve devleti zarara uğrattığı için çöpe atılan Dövize Endeksli Mevduat'ı (DEM) batan ekonomiyi ayağa kaldıracak çözümmüş gibi yutturmaya çalışıyor.







Ancak bu sistemin tüm açıklarını ile yakın, orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek problemlerini en iyi bilenlerden olan İYİ Parti milletvekili ve Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Erdoğan'ın algı operasyonuna adeta çomak sokuyor.







Bu da Durmuş Yılmaz'ı Erdoğan'ın nefret potasına sokuyor.









Bu açıklamaların ardından Erdoğan Rejimi'nin sistematik saldırısına maruz galan Yışmaz, dün gece yine Erdoğan'ın hedefindeydi.







BEDELİNİ ÖDER







AKP'li Erdoğan, ATV, A Haber ortak yayınında rejimin Dövize Endeksli Mevduat (DEM) uygulamasına eleştiriler getiren eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz hedef aldı. Erdoğan, “Şu anda tabii milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında bunun bedelini öder.” ifadesini kullandı.

Oynanan oyunun farkında olan ve muhtemelen dövizin kısa sürede yine fırlayacağını öngören Yılmaz, Kurun düşmesini 'Alım fırsatı' olarak gördüğünü açıklamış, ardınan da bu sistemin kırılganlıklarını ve sorunlarını dile getiren açıklamalar yapmıştı.Erdoğan, Döviz Endeksli Mevduat uygulamasının Merkez Bankası ve Hazine’nin garantisinde olduğunu belirterek, vatandaşın bir kaybının olmayacağını öne sürdü.Son gelişmelerin vatandaşların Türk Lirası’na güvendiğini, güvenmesi gerektiğini gösterdiğini ifade eden Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti: “Bu TL gücünü ekonomik altyapımızdan, üretim kapasitemizden ve finansal sektörümüzün sağlamlığından alıyor. Ana muhalefet ve yanlıları TL’yi bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar doları baz alarak bunun değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu çok ciddi bir yanlış. MB’de başkanlık yapmış bir insanın kalkıp “Dövize taviz vermeyin, TL kayba gidecektir” demesi çok daha çirkin. Sonra geri vitese taktı. Ama bunu artık millet yutmaz.Son dönemlerde yurtiçi, yurtdışı, bu tür hareketler, kurlarda görülen ve tasarruf sahiplerinin güvenini bozmaya yönelik, rasyonel olmayan hareketlerdi. Biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımız da teveccüh göstererek hızlı şekilde TL’ye geçişin, o sabah kapılara dizilmeleri ve TL’yi oraya getirip dövizleri bozarak TL’yi almaları, bunlar da vatandaşımızın kendi milli ve yerli olarak parasına olan güvenin en güzel göstergesiydi. Programın açıklanmasından beri TL mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23.8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya da devam ediyor.”İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın Döviz Endeksli Mevduat uygulamasıyla ilgili açıklamalarını eleştiren Erdoğan, “O söylediğiniz Merkez Bankasında geçmişte başkanlık yapmış olan zat, o da şu anda bu suçu işlemiştir. Hele hele Merkez Bankasında başkanlık yapacaksın, kalkacaksın bu tür yol göstericiliğe soyunacaksın. Bunları da aynı şekilde hesaba çekecekler. İşte Durmuş paranın ben evin patronuyum diyor. Geçmişte olan neydi? Medyadaki yayınlar. Bundan dolayı kendisiyle ne dalgalar geçtiler. Evin dairesinin kapısındaki ayakkabılara varıncaya kadar bunlarla ilgili. Biz savunduk, onun düştüğü hale bak. Gayr-i millilik budur. Kamu görevinde bulunmuş biri kamu aleyhinde açıklama yapamaz. Kamu ahlakı buna müsaade etmez. Demek ki burada bir sorun var ve bu sorunu ortadan yine hep beraber kaldıracağız.” diye konuştu.Durmuş Yılmaz’ın açıklamalarına ilişkin Erdoğan, “Şu anda tabii milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında bunun bedelini öder.” ifadesini kullandı.Erdoğan, döviz kuruyla açıklamada bulununanları de tehdit ederek, “Bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır. BDDK bunlarla ilgili adımlarını atmıştır.” dedi.