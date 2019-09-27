'Erdoğan'ın 'Kirlettik, rezil ettik' dediği Ayder için gizli ihale yapıldı









Toker, bugünkü "Deprem, İhale" başlıklı yazısına, "Bugün yine sizden bizden gizlenen bir ihaleyi yazacaktım. Deprem haberi geldi. İstanbul'a ve bütün ülkemize geçmiş olsun. Söyleyecek yazacak şey çok. Ama o ihaleyi duyurmaktan vazgeçmedim. Kurulan rant düzeninde her şey her şeyle ilgilidir. 'Sizden bizden gizlenen' sözüyle kastettiğimi anlamış olabilirsiniz. Olağanüstü durumlarda uygulanması gereken ilansız pazarlık (davet) maddesiyle yapılan bir ihale yine" sözleriyle başlıyor.





Aktardığına göre, ülkeyi yönetenlerin kamu kaynaklarını fütursuzca dağıtmakta araç olarak kullandığı usul Ayder yaylalarına uzanmış. Çiğdem Toker, yazısında, şöyle diyor:





"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Kirlettik, rezil ettik” dediği doğa harikası Ayder için 24 Eylül'de kapalı kapılar ardında ihale yapmış. Tam adı: “Rize İli Çamlıhemşin İlçesi Kaplıca (Ayder) Mahallesi Ayder Yenileme ve Koruma Projesi Kapalı Otopark İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi.”

Yaklaşık maliyeti 222 milyon 690 bin 717 TL 37 kuruş. (Kuruş kısmı gözyaşartıcı) TOKİ'nin bir kısmı gayet tanıdık dokuz şirketin davet ettiği ihalede en uygun teklifi Turgut Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş vermiş. Turgut Müteahhitlik şirketi Rize merkezli. İlk turda 240 milyon 650 bin TL olan teklifini ikinci turda 204 milyon 985 bin TL'ye düşürmüş. Şirketin sitesindeki bilgilere göre üstlendiği projelerden bazıları şöyle: RTE Üniversitesi Geliştirme Vakfı Lojman İnşaatı, Güneysu İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Lojman İnşaatı, Rize Salarha Osman Efendi Kuran Kursu Binası, Rize Çayeli Hükümet Konağı işi, İstanbul Asya Bölgesi 3. Etap İçme Suyu isale hattı inşaatı. b 3. Etap İnşaatı.





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin şimdi Turgut Müteahhitlik ile yaklaşık 205 milyon TL bu teklif üzerinden sözleşme imzalanması bekleniyor.

Devlet açıklamıyor, davet edilen ve teklif veren diğer firmaları da buradan biz paylaşalım:

ASL İnşaat (eski AKP milletvekili Abdulkadir Kart'ın) Yapı ve Yapı (Ankara Millet Bahçesi ile Etiler arazisine üç kuleyi yapan şirket) REC Uluslararası (Saray'ı yapan şirket) Kalyon İnşaat (sayısız büyük projenin müteahhidi medya patronu) Güryapı İnşaat, MFA Taahhüt, YSE Yapı.

Teklifler arasındaki uçurum denecek farkları görseniz şaşar kalırsınız. Zaten siz teklifleri göremiyorsunuz. İlan yapılmadığı için ancak özel takiplerle ilgilisi erişebiliyor bu bilgilere. İktidarın davete usulünü bu kadar sevmesinin bir nedeni de bu. Halkın haberi olmasın diye."