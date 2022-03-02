Erdoğan'ın kirli iş ortağı Sezgin Baran Korkmaz'ın iade edileceği ülke belli oldu

Kara para aklama iddiası iade için yetersiz bulundu





Soruşturmayı engelleme suçundan iadesine karar verildi ama temyiz yolu açık





ABD Hazinesi’ni dolandırdığı gerekçesiyle Avusturya’da tutuklu bulunan Korkmaz’ın Türkiye’ye mi yoksa ABD’ye mi iade edileceğine dair bu şekilde İlk Derece Mahkemesi kararı alınmış oldu. Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Dülger gelişmeleri sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:“ABD Savcıları geçtiğimiz yıl 19 Haziran’da uluslararası yakalama kararı ile Sezgin Baran Korkmaz’ın tutuklanıp, ABD’ye iadesini talep etmişti. Utah Eyaleti Federal Savcılığının iade talebinin dayanağı olan iddianamede 3 farklı suçlama bulunmakta idi. Bu suçlamalar Kara Para aklama, yanıltıcı beyan vermek suretiyle soruşturmayı karartma/engelleme ve ABD’ 2018 yılından bu yana tutuklu olan Jacob Ortell Kingstonu yanıltmak suretiyle kendisinden para almak olarak belirlenmişti.”“Avusturya Wells mahkemesi Kararında ABD savcılarının iddianamesini ve iade taleplerini kara para aklamak yönünden yetersiz buldu ve Korkmaz’ın Kara Para Aklama iddiası kapsamında ABD’ ye iade edilmesini reddetti. Mahkemenin bu konuda ki red kararı ABD gerçekleştirilen vergi usulsüzlüğü suçunun yapıldığını Korkmaz’ın bildiğine dair ABD’li savcıların herhangi bir delillerinin olmamasına dayanıyor.”“Diğer yandan aynı mahkeme Korkmaz’ın soruşturmayı engelleme ve Jacob Ortell Kingstonu yanıltmak suçlamalarından yargılanmak üzere ABD’ye iade edilmesine karar verdi. Avusturya’ da ABD’nin talebi üzerine iade yargılamasını başlatan Wells savcılığının ve Korkmaz’ın bu kararı İstinaf ederek Bölge İstinaf Mahkemesine taşıma hakkı bulunuyor.”